Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması
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Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümünü tebrik etti.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümünü tebrik etti.

Ayyıldız, mesajında, milli mücadelenin haklılığını dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla Büyük Önder Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansının bugün de bilgi ve birikimine ileri teknolojiyi ekleyerek dünyanın önde gelen saygın ajanslarından biri olduğunu vurguladı.

AA'nın Kurtuluş Savaşı'na, cumhuriyetin kuruluşuna, Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesine tanıklık ettiğini, haber ve yayınlarıyla araştırmacılar için de önemli kaynak niteliğini taşıdığını belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Yayıncılık anlayışı ve misyonuyla yetiştirdiği çok sayıda gazeteciyle de basın alanında öncü olan milli ajansımız, Türk basını için gazetecilik ve habercilik alanında bir okul niteliği taşımaktadır. Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri rahmetle, şükranla anıyor, kurumun ve tüm çalışanlarının başarılı faaliyetlerinin devamını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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