Eskişehir Valisi Çakacak, Vefa Sosyal Destek Gruplarına teşekkür etti Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Valilik koordinasyonunda kaymakamlıkların bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Gruplarını ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Valilik koordinasyonunda kaymakamlıkların bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Gruplarını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte görev yapan Tepebaşı Vefa Sosyal Destek Grubu ile görüşen Çakacak, görevlilerin çok önemli ve güzel bir hizmeti yerine getirip fedakarca çalıştıklarını belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelede görünen ve görünmeyen kahramanların çok önemli görevler üstlendiğini belirten Çakacak, şunları kaydetti:

"Valiliğimizin koordinasyonunda kaymakamlarımızın başkanlığında kurulan Vefa Sosyal Destek Gruplarımız yaklaşık 2,5 aydır sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın her türlü istek ve taleplerini yerine getirmek için 7 gün 24 saat çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, Kovid-19 salgınına karşı inanılmaz bir mücadele örneği verdi, vermeye de devam ediyor. Salgın döneminde bir kez daha gördük ki ülkemizde ve Eskişehir'de yapılan Şehir Hastaneleri başta olmak üzere tüm sağlık kurumlarımız vatandaşına üst düzeyde hizmet vererek sağlık alanında ülkemizi tüm dünyada lider marka haline getirdi."

Gerek yurt dışında yaşayan vatandaşların uçaklarla Türkiye'ye getirilmesi gerekse yurt içindeki vatandaşlara sağlık hizmetlerinin ücretsiz bir şekilde sunularak "Güçlü Türkiye" imajının tüm dünyaya gösterildiğini vurgulayan Vali Çakacak, şöyle devam etti:

"Türkiye yaşadığı her krizden güçlenerek çıkmıştır. Hiç şüphe yok ki bu salgın sürecinden de diğer ülkelerin aksine daha da güçlenerek çıkacaktır. Bu zorlu süreçte Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yaptığı çalışmalar övgüyü hak ediyor. Bugüne kadar 59 bin 526 müracaatı değerlendiren Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, 59 bin 451 ihtiyaç talebini yerine getirmiştir ve getirmeye devam etmektedir. Her türlü hizmeti büyük bir heyecanla, sorumluluk ve fedakarlıkla yerine getiren Vefa Sosyal Destek Gruplarında yer alan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Ziyarette, Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Türk Kızılay Derneği Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ve diğer ilgililer hazır bulundu.

Kaynak: AA