Eskişehir Valisi Çakacak'tan Zafer Bayramı mesajı

29.08.2019 10:00

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakacak, mesajında, 30 Ağustos 1922'de Türk milletinin şanlı ordusuyla emsalsiz bir kahramanlık destanı yazdığını vurguladı.

Türk milletinin bu destanla, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışıyla, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere büyük bir ders verdiğini vurgulayan Çakacak, şunları kaydetti:

"Türk milleti hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Tarihimizin en önemli dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Büyük bir coşkuyla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyor, Eskişehirli hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA