Eskişehir Valisi Çakacak'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakacak, mesajında, Milli Mücadele meşalesinin yakılışının 101. yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı birlikte yaşamanın mutluluğu, gururu ve heyecanı içinde olduklarını bildirdi.

19 Mayıs'ın, esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme ve zalime asla boyun eğmeyen Türk milletinin varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımı olduğunu vurgulayan Çakacak, şunları kaydetti:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 19 Mayıs 1919'da Samsun'da tutuşturulan istiklal meşalesi Amasya, Sivas ve Erzurum'dan geçerek elden ele, dilden dile tüm vatan sathına yayılmıştır. Yok edilmek istenen aziz milletimizin, büyük kahramanlıklar göstererek zafere ulaştırdığı İstiklal Savaşı'nın, milletimiz ve dünya tarihi açısından en önemli sonucu; bağımsızlığımızın sağlanması ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması olmuştur. Cumhuriyet'imiz, geride kalan yıllar içerisinde hep büyümüş ve ilerlemiş, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma ülküsüne sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Aynı hedef ve idealler için bugün de millet olarak durup dinlenmeden çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, aziz milletimizin kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs milletimiz için iftihar kaynağı, gençlerimiz için ise bir ibret vesilesidir."

Vali Çakacak, tarihin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs'ın, "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanmasının son derece anlamlı olduğuna değinerek, geleceğin teminatı olarak görülen gençlerin 19 Mayıs'ı anlamaları, özümsemeleri ve bağımsızlık ruhuna sıkı sıkıya bağlı kalmalarının bu anlamı daha da pekiştireceğini belirtti.

Kaynak: AA