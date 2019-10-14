Eskişehir Valisi Çakacak'ın acı günü
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın kayınvalidesi vefat etti.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın kayınvalidesi vefat etti.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın eşi Kevser Çakacak'ın annesi Kadriye Bayraktar vefat etti. Vali Çakacak'ın 88 yaşındaki kayınvalidesinin cenazesi, 15 Ekim Salı günü Adapazarı Merkez Yeni Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yorganlar Kabristanlığı'na defnedilecek. Cenazeye katılmak isteyenler için saat 13.00'te valilik önünden araç kaldırılacağı bildirildi. - ESKİŞEHİR