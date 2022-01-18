Eskişehir Valisi Ayyıldız, TÜGVA İl Temsilcisi Anıl'ı kabul etti
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliğine seçilen Ramazan Anıl ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti.
ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliğine seçilen Ramazan Anıl ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti.
Anıl ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ayyıldız'ı projeleri ve etkinlikleri hakkında bilgilendirdi.
Vali Ayyıldız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
TÜGVA İl Temsilcisi Anıl ise Vali Ayyıldız'ın kabulünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Anıl, Vali Ayyıldız'a bir tablo hediye etti.