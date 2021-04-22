Eskişehir Valisi Ayyıldız, şiir yarışmasında Türkiye birinci olan öğrenciyi ödüllendirdi

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir yarışmasında Türkiye birincisi olan Narjis Majeed Faleeh Dalboohi'ye ödülünü verdi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir yarışmasında Türkiye birincisi olan Narjis Majeed Faleeh Dalboohi'ye ödülünü verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle yürütülen Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve TBMM'nin kuruluşunun felsefesi ve önemine uygun olarak PIKTES proje illerindeki uyum sınıflarında kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciler arasında düzenlenen şiir ve resim yarışmasında Tepebaşı ilçesi Dumlupınar İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Narjis Majeed Faleeh Dalboohi, şiir kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Dalboohi'yi, ailesini ve PIKTES öğretmeni Sinem Çatma'yı kutlayan Vali Ayyıldız, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık