Eskişehir Valisi Ayyıldız'dan Orgeneral Gülan'a ziyaret Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan'ı ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Gülan tarafından karşılanan Vali Ayyıldız, ziyaret anısına Komutanlık Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra komutanlık makamına geçen Vali Ayyıldız'a, Orgeneral Gülan yapılan çalışmalar hakkında kısa bir bilgi verdi. Gülan, Vali Ayyıldız'a yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Ayyıldız ise Gülan'ın gösterdiği misafirperverlikten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA