Eskişehir Valisi Ayyıldız'dan ESTÜ Spor Bilimleri Fakültesine ziyaret

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ile gerçekleştirilebilecek proje ortaklıkları ve iş birlikleri üzerine incelemelerde bulunmak için ziyarette bulundu.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ile gerçekleştirilebilecek proje ortaklıkları ve iş birlikleri üzerine incelemelerde bulunmak için ziyarette bulundu.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, ESTÜ Spor Bilimleri Fakültesi sportif performans laboratuvarlarının incelenmesi ile başlayan ziyaret sırasında, Vali Ayyıldız ve beraberindeki heyet üyelerine, insan performans, hareket ve motor kontrol, egzersiz ve oksidatif stres, kinantropometri, fonksiyonel hareket, psikomotor, hipoksi laboratuvarlarında yürütülen faaliyetler ve projeler hakkında bilgi aktarıldı.

Vali Ayyıldız, ESTÜ Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan araştırma laboratuvarlarının güçlü altyapısından ve laboratuvarlarda üretilen özgün bilimsel çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Rektörlük Konferans Salonu'nda devam eden programda Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Metin Argan tarafından Vali Erol Ayyıldız ve beraberindeki heyete kurumlar arasında gerçekleştirilebilecek iş birlikleri ve önerileri içeren bir sunum yapıldı.

Argan, fakültenin sahip olduğu bu güçlü altyapı ve nitelikli insan kaynağını Eskişehir'i de kapsayacak şekilde değerlendirmek istediğini belirterek, bu kapsamda Eskişehir Valiliğine bir proje önerisi sunulduğunu, sürecin herkes için yarar sağlayacak şekilde sonuçlanmasını temenni ettiklerini bildirdi.

Ziyarette ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, ESTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Şenyel, Prof. Dr. Gürsoy Arslan, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Abidin Kılıç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Çolak, ESTÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Metin Argan, Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık