Eskişehir Valisi Ayyıldız'dan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskişehir Valisi Ayyıldız'dan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaret

02.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:53
Eskişehir Valisi Ayyıldız'dan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaret

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Organize Sanayi Bölge (EOSB) Müdürlüğünü ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Organize Sanayi Bölge (EOSB) Müdürlüğünü ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Ayyıldız, ziyaretinde yaptığı konuşmada, önemli sanayi kuruluşlarının bulunduğu Eskişehir'in hem üretim hem de istihdam bakımından Türkiye'nin önde gelen illeri arasındaki haklı yerini koruduğunu belirtti.

Eskişehir'in Türkiye'nin ilk ağır sanayi işletmesine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ayyıldız, şöyle devam etti:

"Eskişehir hiç kuşkusuz dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de büyük hamleler yapma hususunda yüksek potansiyele sahiptir. Bu kapsamda özellikle her sektör için geçerli bir ihtiyaç olan sektör ile eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin artırılması ve güçlendirilmesinde daha hızlı adımlarla hep birlikte ilerleyeceğiz. Yerli, milli ve özgün atılımları temel alan milli teknoloji hamlesini Eskişehir'de seferberlik ruhu içinde hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Nadir Küpeli ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra Vali Ayyıldız, Küpeli ve yönetim kurulu üyeleri, sanayicilerin talebi doğrultusunda nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Şehirde iş gücü nitelik ve verimliliğinin geliştirilmesine yönelik politikaların ortaya konulduğunu, istihdamın, verimliliğin, ekonomik-sosyal ve çevresel uyumun bir arada olduğu sürdürülebilir bir gelişmeyi hedeflediklerini aktaran Ayyıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası rekabetin en önemli bileşenlerinden biri de şüphesiz ihtiyaçlara cevap verebilen, kendini sürekli geliştiren nitelikli işgücünün varlığıdır. Bilindiği üzere ilimizde de nitelikli mesleki ve teknik eğitim almış, kendini çağın gereklerine göre yenileyen işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bakımdan sanayicilerin ihtiyaçlarına cevap verecek bölümlere ve her türlü teknik altyapıya sahip bir okulun açılması sanayimize ve geleceğimize yapılan önemli bir yatırımdır. Çağın gerektirdiği bilgi ve değerlerimizi kuşandıkları yürekleriyle büyük Türkiye'yi inşa edecek gençlerimize, eğitimcilerimize, sanayicilerimize, girişimcilerimize, KOBİ'lerimize, bütün çalışanlarımıza ve Eskişehir'imize güveniyor, okulumuzun açılışına ön ayak olan, alın teri döken herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Erol Bulut Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Marcel Tisserand
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir Valisi Ayyıldız'dan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 11:54:26. #1.14#
title