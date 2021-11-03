Vali Ayyıldız, Eskişehir Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın Yapımına Katkıda Bulunan Hayırseverlere ve Kamu Kurum Temsilcilerine Teşekkür Belgesi Verdi.

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Vali Erol Ayyıldız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Eskişehir ziyareti toplu açılış töreni kapsamında açılışı yapılmış olan Eskişehir Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı gezerek, parkın yapımında ve tefrişatında katkıda bulunan hayırsever ve kamu kurum temsilcilerine Teşekkür Belgesi verdi.

Vali Erol Ayyıldız'a Çocuk Trafik Eğitim Parkı incelemelerinde, Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Vali Yardımcıları İsmail Soykan, Kubilay Ant, Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Farkındalığı Arttırma, Eğitim ve Bilinçlendirme Derneği Başkanı Recep Coşkan, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Orman Bölge Müdürü Recep Temel, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, hayırseverler, ilgili kamu kurum müdürleri ve çocuklarımız katıldı.

Eskişehir Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir ziyareti toplu açılış töreni kapsamında açılarak hizmete başladığını ifade eden Vali Ayyıldız, "Eskişehir Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi okul öncesi çocuklar ile ilk ve orta öğretim öğrencilerine derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulamalarına fırsatı vermek, okul dışında her an karşı karşıya kalınan trafik ortamını parkta gerçekleştirerek trafik kurallarına uygun davranış kazandırmak, böylece trafik kültürünün oluşmasına ve trafik kazalarının en aza indirilmesine katkı sağlamak amaçlarıyla yapılmıştır. " dedi.

Vali Ayyıldız; "Trafik, çağımızın en önemli ihtiyaç ve sorunlarından bir tanesidir. Ne yazık ki, her gün trafik kazası haberler i ile sarsılmaktayız. Bu kazaların en önemli sebeplerinin sürücü kaynaklı olduğunu da uzmanlar söylemektedir. Buradan da anlaşılıyor ki sürücülerin çok iyi yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu parkın gelecekte yaşanabilecek trafik kazalarını, insan kusurlarından kaynaklanacak olan olumsuzlukları ortadan kaldırma noktasında katkı sağlayacağına inanıyorum. Aslında bu eserin en önemli mimarlarından biri Vali Yardımcımız İsmail Soykan'dır. Kendisinin bize söylemesiyle ve teşvik etmesiyle böyle güzel bir eserin ortaya çıkmasında büyük emeği oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Hayırda yapılan her şey miktar olarak değil gönül olarak eşittir. Bazen gönülden verilen bir lira milyonlardan kıymetlidir. Dolayısıyla burada nefes dahi alarak, bu güzel eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra Vali Ayyıldız ve diğer protokol üyeleri Eskişehir Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yapımında ve tefrişatında katkıda bulunan hayırsever ve kamu kurum temsilcilerine Teşekkür Belgesi verdi. Program tesisin gezilmesinin ardından son buldu.

İlimiz Ertuğrul Gazi Mahallesi Sade Sokak No: 12/16 Tepebaşı adresinde 4000 metrekare alana kurulu Eskişehir Çocuk Trafik Eğitim Parkı bünyesi içerisinde içinde 2 adet derslik bulunan eğitim binası, kafeterya, hastane, amfi, depo, yaya üstgeçidi, otobüs durağı, benzin istasyonu, eğitim amaçlı yollar- kavşaklar, trafik lambaları, trafik işaret ve levhaları bulunmaktadır. Ayrıca eğitimde kullanılmak üzere çeşitli boyutlarda pedallı dört tekerlekli 10 adet araç, 6 adet bisiklet ve 3 adet de akülü araç mevcut olup uygulamalı eğitimler bu araçlarla gerçekleştirilecektir.