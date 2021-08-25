Eskişehir Valiliğinden yangın ve sel mağdurları için düzenlenen yardım kampanyasına destek çağrısı
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Eskişehir Valiliğinden yangın ve sel mağdurları için düzenlenen yardım kampanyasına destek çağrısı

Eskişehir Valiliğinden yangın ve sel mağdurları için düzenlenen yardım kampanyasına destek çağrısı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir Valiliği, Türkiye'de yakın zamanda meydana gelen yangın ve seller ile bundan sonra meydana gelebilecek afetlerin ardından uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı kararı ile 12 Ağustos'ta başlatılan insani...

Eskişehir Valiliği, Türkiye'de yakın zamanda meydana gelen yangın ve seller ile bundan sonra meydana gelebilecek afetlerin ardından uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı kararı ile 12 Ağustos'ta başlatılan insani yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milletimizi derinden üzen yangınlar ile seller sonrasında ülkemizdeki ve dünyanın dört bir noktasındaki vatandaşlarımız, yardım etme taleplerini yoğun bir şekilde AFAD'a iletmişlerdir. İnsanlarımızın bu vicdani talebini karşılamak üzere açılan 7 yardım kampanyasından biri olan 'Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası' sürekli olarak açık tutularak yangın ve sel afetleri sonrasındaki ulusal çabaların desteklenmesi sağlanacaktır."

"YANGIN" ya da "SEL" yazılarak 1866'ya kısa mesajla 10 liralık destekte bulunulabileceği aktarılan açıklamada, ayrıca Valiliğin "eskisehir.gov.tr" adresinde de yer alan banka numaraları üzerinde bağış yapılabileceği duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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Eskişehir Valiliğinden yangın ve sel mağdurları için düzenlenen yardım kampanyasına destek çağrısı - Haberler
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