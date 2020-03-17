Eskişehir Valiliğinden Umre ziyaretçileri hakkında açıklama
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Eskişehir Valiliğinden Umre ziyaretçileri hakkında açıklama

Eskişehir Valiliği bugün Umre'den gelen vatandaşların 14 gün süre ile izole edilmesi ile alakalı resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

17.03.2020 18:11 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:11
Eskişehir Valiliğinden Umre ziyaretçileri hakkında açıklama

Eskişehir Valiliği bugün Umre'den gelen vatandaşların 14 gün süre ile izole edilmesi ile alakalı resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.


Açıklamada, vatandaşların 14 gün süre ile izole edilmesi tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olduğu ifade edilerek, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen Covid-19 (Koronavirüs) virüsünün sebep olduğu hastalıkla mücadele etmek için Devletimiz tarafından çok sıkı tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Sağlık Bakanlığımızca açıklanan tedbirler kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 gün süreyle kendilerini izole etmeleri gerekmektedir. 14 gün izole kuralı, Umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımız için de uygulanmaktadır. Bu sebeple, ilimize bu sabaha karşı gelen 254 kişilik Umre kafilesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gündüz Alp yurdunda 14 gün süreyle misafir edileceklerdir. Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınmış olup vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimiz koordinesinde ilgili birimlerce karşılanacaktır. Yurtta kalan vatandaşlarımızın takipleri ise uzman sağlık personeli tarafından yapılacaktır. Yurt dışı temaslı vatandaşların 14 gün süreyle izole edilmesi ülkemizde tedbir amaçlı uygulanan bir zorunluluk olup vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın konuyla ilgili Valiliğimiz dışında yapılacak herhangi bir açıklamaya itibar etmemesi önemle rica olunur" cümlelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Manşet

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