Eskişehir Valiliğinden anlamlı mesaj Eskişehir Valiliği sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı mesaj ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için hizmete başlandığını duyurdu.

Eskişehir Valiliği sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı mesaj ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için hizmete başlandığını duyurdu.

Eskişehir Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubunun tüm ilçelerde hizmeti vatandaşların ayağına götürdüğü ifade edilirken, 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar ile ihtiyaç sahiplerinin hizmete ulaşabileceği belirtildi. Mesajda ayrıca vatandaşlara 'Evde kalın, sesiniz sesimiz olsun' uyarıları da yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA