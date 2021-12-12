ESKİŞEHİR VALİLİĞİNCE DÜZENLENEN "7 İKLİM 7 COĞRAFYADA BİZİM YUNUS'A VEFA" SERGİLERİ İLE GÖNÜLLERE YOLCULUK BAŞLATILDI.

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Valiliğince sonsuz ve ilahi aşkla yollara düşen Yunus Emre için "Yedi iklim Yedi Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa" adlı bir proje hazırlandı.

Eskişehir'den yola çıkarak ektiği sevgi tohumları tüm dünyaya saçılan Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın himayelerinde başlatılan proje kapsamında "Bizim Yunus" temalı eserler Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinde bulunan 7 ilde sergilenmeye başlandı.

Bugüne kadar Van, Trabzon, Şanlıurfa, İzmir ve Antalya'da sergiler açan Eskişehir Valiliği önümüzdeki hafta İstanbul'da görkemli bir sergi daha açacak.

EL EMEĞİ GÖZ NURU ESERLER SERGİLENİYOR

Sergilerde Yunus Emre'nin yaşadığı döneme ait giysilerin yanı sıra, minyatür, tezhip, hat ve naht sanatlarından eserler sunuluyor. Sergilendiği her ilde büyük ilgi gören parçalardan her biri Eskişehir Valiliği'ne bağlı Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde alın teri, göz nuru ve el emeği ile aslına sadık kalınarak titizlikle üretilen eserlerden oluşuyor.

VALİ AYYILDIZ : YUNUS ÇAĞLAR ÖTESİNE SESLENEBİLMEYİ BAŞARABİLMİŞ BİR ŞAİRDİR

Konuyla ilgili açıklama yapan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı hasebiyle 2021 yılının UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını vurgulayarak, bu maksatla Türkiye'mizin 7 bölgesinde bulunan 7 ilde Yunus Emre'yi anlatan sergiler düzenlediklerini belirtti. Vali Ayyıldız "Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Türkçenin edebiyat ve medeniyet dili haline gelmesine ve Türk kültürünün Anadolu'da kökleşmesine öncülük etmiştir. " dedi.

Milletimizin "Bizim Yunus" olarak bağrına bastığı Yunus Emre'nin, şiirleriyle sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin, dostluğun, birliğin, barışın ve esenliğin sözcüsü olduğunu belirten Vali Ayyıldız, "Evrensel bir dile, duyuşa ve söyleyişe de sahip olan Yunus, müşterek insani değerler üzerine inşa edilmiş felsefesiyle çağlar ötesine seslenebilmeyi başarabilmiş bir şairdir. " şeklinde konuştu.

Yunus'un yolculuğunun, bulmaya adanan bir yolculuk olduğunu da dile getiren Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, "Yunusa göre, Hayatın gayesini anlamak için, önce kendini bulmak, ardından kendinden geçmektir. Hayatın manasını gönüller imarında aramak, bulmaktır. Bir sürgün ömründe, Hakk'ı bulmanın öyküsünde çile çekmek, o çilenin güzelliğine erişmektir. " dedi.

Yunus Emre'nin hem beşeriyete ortak bir değer olarak takdim edilmesi, hem de ülkemizde bir kez daha hatırlatılması maksadıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini belirten Vali Ayyıldız "7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa" projesi kapsamında Yunus'u anlatma yolculuğu başlattıklarını ifade etti.

14 ARALIKTA İSTANBULDA AÇILIYOR

Proje kapsamında sergilerde yer alan eserler Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından büyük bir özveri ve emek ile hazırlanıyor. Enstitü Müdürü Durna Gülşen, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın talimatları ile projeye başlandığını ve proje kapsamında Yunus Emre'yi Türkiye'nin 7 bölgesinde, 7 ilde açacakları sergilerle anılmasının hedeflendiğini belirterek, "sayın Valimizin ilgi ve destekleri ile çıktığımız bu yolda bu güne kadar beş ilimizde sergiler açtık ve sergilerimiz çok büyük ilgi gördü, altıncı durağımız İstanbul olacak, sergimiz için tüm hazırlıklarımız tamam, öğrencilerimiz ve bizler heyecanla açılış gününü bekliyoruz, 14 Aralık Salı günü saat 14: 00 İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesinde açılacak ve üç gün sürecek sergimize tüm İstanbullular davetlidir. " dedi.

DAHA ÖNCE BEŞ İLDE AÇILAN SERGİLER BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

"Yedi iklim Yedi Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa" adlı proje kapsamında açılan sergilerden ilki 6 Ekim'de Van'da açıldı. İpekyolu Belediyesi Atatürk Sanat Galerisi'ndeki açılışı Van Valisi Mehmet Emin BİLMEZ yaptı, Vanlıların büyük ilgi gösterdiği sergi üç gün boyunca ziyaret edildi.

Van'dan sonraki durak ise Trabzon' oldu, "Yedi iklim Yedi Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa" sergisi 19 Ekim Salı günü Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu'nun katılımıyla Trabzonluların ziyaretine açıldı.

Hayatını, manayı gönüller imarında aramaya adayan Yunus'a eşlik edilen yolculukta üçüncü durak ise Şanlıurfa ilimiz oldu. 2 Kasım'da Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde Şanlıurfa Valisi Abdullah ERİN tarafından yapılan açılışa çok sayıda davetli katıldı.

Sergilerden dördüncüsü 16 Kasım'da İzmir'de İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER tarafından yapılan açılışa çok sayıda davetli katılırken sergi üç gün boyunca İzmirlilerden büyük ilgi gördü.

Beşinci durak Antalya'da düzenlenen "7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa" etkinliği Kepez Belediyesi Dokuma Park Modern Sanatlar Galerisi'nde yapıldı. Serginin açılışını Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü yaptı.

ALTINCI DURAK İSTANBUL

Açıldığı tüm illerde ziyaretçilerin büyük övgüsüne mazhar olan " 7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa" sergilerinin altıncısı İstanbul ilimizde açılacak. 14 Aralık saat 14. 00'te İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesinde açılacak görkemli sergi üç gün boyunca ziyaretçileri ile buluşacak.

KAPANIŞ ANKARADA

Sergiler zincirinin yedinci ve son halkası ise başkent Ankara'da yapılacak. Eskişehir Valiliği, kendi toprağından çıkıp dünyaya taşan büyük değer Yunus Emre için gerçekleştirdiği "7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa" etkinliğini Ankara'da düzenleyeceği kapanış sergisi ile noktalayacak.

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