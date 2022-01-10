Eskişehir vaka oranı artışında birinci

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de en az iki doz aşı olan kişilerin oranı yüzde 85'e ulaşmasına rağmen vaka oranı neredeyse 2 katına çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında 900 bin nüfuslu kent, vaka oranı en çok artan iller arasında ilk sırada yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25-31 Aralık haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı 100 bin kişide 427,42 seviyesinden 398,5 artışla 825,92'ye yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da da vaka sayısı, 100 bin kişide 137,16'dan 30,35 oranında artarak 167,51'e çıktı. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te de 100 bin kişide vaka sayısı 286,67 seviyesinden 69,5 artarak 356,17'ye yükseldi. Eskişehir son açıklanan verilerle birlikte İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne ve Kocaeli'nin yer aldığı en çok vaka oranı artan kentlerde birinci oldu. Türkiye'nin koronavirüs aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 85,3 olurken, bu oran Bilecik'te yüzde 83,4, Kütahya'da ise yüzde 79,1 oldu.

Eskişehir Valiliği, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle kentte maske, mesafe ve hijyen denetimlerinin artırılmasının yanı sıra İl Pandemi Kurulu kararıyla saat 24.00'ten sonra konaklama tesisleri ve yeme­ içme yerlerinde müzik yayınları ile nikah, düğünlerde canlı müzik yapılmasının yasakladı.