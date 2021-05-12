Önünde kuyruk oluşan tatlıcıya ceza

ESKİŞEHİR'de kilosu 18 ile 30 lira arasında değişen fiyatlarda baklava satan ve önünde uzun kuyrukların oluştuğu tatlıcıya polis ekiplerince koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 860 lira idari para cezası kesildi.

ESKİŞEHİR'de kilosu 18 ile 30 lira arasında değişen fiyatlarda baklava satan ve önünde uzun kuyrukların oluştuğu tatlıcıya polis ekiplerince koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 860 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca uzayan kuyrukta bekleyenlere polis, megafonla uyarı anonsları yaptı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde kilosu 18 ile 30 TL'den satılan baklavaları almak için tatlıcı önünde dün uzun kuyruklar oluşurken, yaklaşık 2 ton baklava 3 saatte tükendi. Ramazan Bayramı arifesinde bu sabah saatlerinden itibaren tatlıcı önünde uygun fiyatlı baklava almak isteyenler yine uzun kuyruklar oluşturdu. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerine koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 860 lira idari para cezası uyguladı. Cezanın iş yerine, sosyal mesafesiz kuyruğa önlem almadığı gerekçesiyle verildiği öğrenildi. Polis ekipleri, sık sık kuyrukta bekleyenlerin sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uyması için megafonla uyarılarda bulundu. Polis uyarılarında, "Değerli vatandaşlarımız, sıra beklerken lütfen, sosyal mesafe kuralına riayet edelim. Sağlığımız için lütfen sosyal mesafe kuralına uyalım" dedi.Tatlıcı önündeki kuyruk polis ve Tepebaşı Belediyesi Zabıta ekiplerince sürekli denetleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN