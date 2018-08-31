Eskişehir Ülkü Ocakları'nın Tapusu Bahçeli'ye Sunuldu

Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı'nın bina tapusu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunuldu.

Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanı Yasin Yumrukaya ve yönetim üyeleri, Ankara çıkartması yaptı. MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve aynı zamanda MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunan heyet, Eskişehir İl Başkanlığı binasının yeni alınan bölümünün tapusunu MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli'ye sundu.

Bina tapusunun alınmasında Milletvekili Sazak'ın büyük katkısı bulunurken, ziyaretlerin ardından Ülkü Ocakları Eskişehir İl Başkanı Yasin Yumrukaya açıklamalarda bulundu. Canla başla mücadele edeceklerini kaydeden Başkan Yumrukaya, "Ülkü Ocakları Eskişehir İl Binamızın, MHP Eskişehir Milletvekilimiz Metin Nurullah Sazak Bey'in yardımıyla aldığımız son kısımdan sonra devraldığımız tapusunu Genel Başkanımız ve Milliyetçi Ülkücü Hareketin Lideri Dr. Devlet Bahçeli Bey'e sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bize bu süreçte destek veren kıymetli vekilimiz Metin Nurullah Sazak Bey'e bir kez daha teşekkür eder memleketimize ve davamıza nice güzel hizmetler gerçekleştirmesini Allah'tan dileriz. Bizler her bakımdan donanımlı, sağlıklı, milli ve manevi değerler yönünden iyi yetişmiş asil Türk gençliğini yılmadan, yıkılmadan yetiştirmek için başta Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in izinde, Ülkü Ocakları Genel Başkanımız ve MHP Mersin Milletvekilimiz Olcay Kılavuz Bey'in emrinde canla başla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bize bu süreçte destek olmuş büyüklerimize, kardeşlerimize ve Ülkücü yetişecek yeni nesle can-ı gönülden teşekkür ederiz. Var olsun Ülkü Ocakları" dedi. - ESKİŞEHİR