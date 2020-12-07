Eskişehir - Tuzlaspor maçı hangi gün, saat kaçta? Eskişehir - Tuzlaspor maçı nerede oynanacak?
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Eskişehir - Tuzlaspor maçı hangi gün, saat kaçta? Eskişehir - Tuzlaspor maçı nerede oynanacak?

07.12.2020 17:12 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:16
Eskişehir - Tuzlaspor maçı hangi gün, saat kaçta? Eskişehir - Tuzlaspor maçı nerede oynanacak?

Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde yapılacak Eskişehir - Tuzlaspor maçı hangi gün, saat kaçta? Eskişehir - Tuzlaspor maçı nerede oynanacak?

Maç öncesinde Tuzlaspor 21 puan ile 4'üncü sırada yer alırken, Eskişehirspor ise 1 puan ile son sırada yer alıyor. Eskişehir - Tuzlaspor maçı hangi gün, saat kaçta? Eskişehir - Tuzlaspor maçı nerede oynanacak?

ESKİŞEHİR - TUZLASPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

8 Aralık saat 11:30'da başlayan antrenmanda, Eskişehirsporlu oyuncular ısınma çalışmalarının ardından taktik çalıştı.

ESKİŞEHİR - TUZLASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

1. Lig'in 13. haftasında kendi evinde konuk edeceği Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

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