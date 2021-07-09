Eskişehir Türkiye'nin en düşük doğurganlık hızı listesinde
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Eskişehir Türkiye'nin en düşük doğurganlık hızı listesinde

Eskişehir Türkiye'nin en düşük doğurganlık hızı listesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 2015-2020 yıllar arası doğurganlık oranını paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 2015-2020 yıllar arası doğurganlık oranını paylaştı. Verilerde Eskişehir'in doğurganlık oranı her geçen yıl düştüğü ortaya çıktı.

Eskişehir, Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu iller arasında yer aldı. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre; Eskişehir'in, 2015 yılının doğurganlık oranı 1.56 iken 2020 yılında bu oran 1.35'e düştü. İl toplam doğurganlık hızı 2015'te 1.56, 2016 yılında 1.54, 2017 senesinde 1.55, 2018'da 1.50, 2019'da 1.40 ve 2020 yılında 1.35 olarak gerçekleşti. İncelenen verilerde sürekli düşüşe geçen doğurganlık oranı 2017 senesinde çok hafif yükselmişti. Ancak sonraki yıllarda ise doğurganlık oranında çok sert düşüş yaşandı.

Türkiye'de en düşük oranlı iller arasında 5'inci

TÜİK tarafından açıklanan verilerde, Eskişehir, toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu iller arasında 5'inci sırada yer aldı. 1.29 oranla Karabük en düşük doğurganlık hızı listesinin zirvedeyken, sırasıyla Zonguldak 1.31, Kütahya 1.31, Edirne 1.34, Eskişehir 1.35 oranla 5'inci olarak lisede yerini aldı. Doğurganlık hızının düşük görüldüğü diğer iller ise Bolu, Gümüşhane, Bartın, İzmir ve Çanakkale oldu.

Diğer yandan Türkiye'de toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il ise 3.71 oranla Şanlıurfa oldu. Lisedeki diğer iller Şırnak, Ağrı, Siirt, Muş, Mardin, Bitlis, Van, Batman, Diyarbakır oldu.

Bu arada Türkiye'nin doğurganlık hızının ortalaması 1.76 iken, İç Anadolu şehir olan Eskişehir, Türkiye ortalamasının da çok daha altında olduğu izlendi.

İç Anadolu bölgesi ve Eskişehir

Türkiye listesinde en düşük doğurganlık hızının düşük olduğu iller arasında yer alan Eskişehir, bulunduğu İç Anadolu bölgesinde de düşük hızına göre zirvede yer aldı. 2020 verilerine göre; bölgede en yüksek doğurganlık oranına sahip il Aksaray oldu. 1.89 ile zirvede yer alan ilin arkasında 1.84 ile Konya, 1.76 ile Niğde ve Karaman, 1.71 ile Kayseri, 1.66 ile Çankırı, 1.62 ile Nevşehir ve Sivas 1.59 oranla Yozgat, 1.48 oranla Kırşehir, 1.42 ile Kırıkkale ve başkent Ankara yerlerini aldı. Eskişehir bölgede en düşük doğurganlık oranının sahip il oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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