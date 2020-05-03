Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal'ın '3 Mayıs 1944 Türkçüler Günü' mesajı
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Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal'ın '3 Mayıs 1944 Türkçüler Günü' mesajı

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal'ın '3 Mayıs 1944 Türkçüler Günü' mesajı
03.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:26

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, 3 Mayıs Türkçüler Günü sebebi ile bir mesajı yayınladı.

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, 3 Mayıs Türkçüler Günü sebebi ile bir mesajı yayınladı.

Ünal, 3 Mayıs 1944 Türkçüler Günü'nün, milli şuurun ayaklandığı gün olduğunu belirtti. Bu tarihin, sisteme karşı sivil bir insiyatif ortaya koyan Türk Milliyetçilerinin, inançları uğruna her türlü çileyi göze alarak Türk Milliyetçiliğini bir aksiyon haline getirdiği, milli şuurun ülkücülüğün ayağa kalktığı gün olduğunu anlatan Prof. Dr. Nedim Ünal, "3 Mayıs, milli değerlerin yıkılmak istendiği, Türk Dünyası ile görüş bildirmenin suç sayıldığı, Milli Eğitim ve Üniversitelerin Marksist ve Milli değerlerden kopuk anlayışlara teslim edilmesine karşı TÜRK Milliyetçilerinin şahlanış günüdür. 3 Mayıs: Tek parti zihniyetinin karanlık 'Şeflik Dönemi'nde' uygulanan dikta rejimine komünist faaliyetlere, bunlara müsaade eden, kol kanat geren 'gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içerisindeki idarecilere karşı; Türk gençliğinin ve aydınlarının gerçekleştirdikleri bir milli kıyamın, bir şahsiyetli duruşun başladığı tarihtir! 3 Mayıs: Türk aydınlarına zindanların, tabutlukların reva görüldüğü, bütün bu baskı ve yıldırmalara rağmen; diriliş ve şahlanışın gönülden gönüle yayılarak volkanlaştığı gündür. Velhasıl; 3 Mayıs, rezil bir şekilde Türk Milliyetçiliğini mahküm etmeye, zararlı bir şeymiş gibi takdim etmeye çalışan o zamanki zihniyetlere karşı on binlerce üniversite gençliği ve Türk aydınlarının 'Türkçülük ızdırabı ile yoğrulmuş', Milli şahlanış günüdür. Bugün hemen hepsi Hakka yürümüş olan 3 Mayıs 1944 kahramanlarını rahmetle, minnetle, eşsiz mücadeleleriyle, Türk milletine, Türk gençliğine böyle bir günü miras bıraktıkları için şükranla yad ediyorum. '3 Mayıs Türkçüler Günü' 'kutlu olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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