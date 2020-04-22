Eskişehir Türk Ocağı 12 bin ihtiyaç sahibi muhaciri bu Ramazan'da da unutmadı
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Eskişehir, Yaşam

Eskişehir Türk Ocağı 12 bin ihtiyaç sahibi muhaciri bu Ramazan'da da unutmadı

İhtiyaç sahibi vatandaşları ve muhacirleri bu sene de unutmayan Türk Ocağı, Ramazan öncesi gıda paketi dağıtmaya devam ediyor.

22.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:31
Eskişehir Türk Ocağı 12 bin ihtiyaç sahibi muhaciri bu Ramazan'da da unutmadı

İhtiyaç sahibi vatandaşları ve muhacirleri bu sene de unutmayan Türk Ocağı, Ramazan öncesi gıda paketi dağıtmaya devam ediyor.

Eskişehir Türk Ocağı; beş seneden beridir her türlü ihtiyaçlarını karşıladığı Irak/ Telaferli bin 200 Türkmen ailenin yanı sıra son 2 senedir de Afganistan'dan El-Kaide ve İşid belasından kaçarak 800 Özbek Türkü aileyi bu sene de hiç unutmadı. Ocak, toplam 12 bin civarında nüfusları olan bu topluluğa; dostlarının, hayırseverlerin yardımıyla Ramazan öncesi gıda paketi dağıtıyor.

Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz süreç sebebiyle; bu misafirlerimizin ve Eskişehir'deki ihtiyaç sahibi vatandaşların durumu ayrı bir durum arz ediyor. Normal zamanda bu insanlar; yevmiyeli olarak muhtelif yerlerde çalışıyor ve dilencilik de yapmıyorlardı. Şimdi ciddi sıkıntı içerisindeler ve ayrıca bunların içerisinde bir hayli yetim ve dul var. Yerli garip gurebalarımızda farklı değil. Biz üç yıldır malumlarınız olduğu üzere; Ramazan boyunca özellikle bunlara ve Odunpazarı'nda yer alan fakirlerimize her gün 200 kişilik iftar veriyor ve gıda yardımı yapıyorduk. Maalesef bu sene bunu da yapamıyoruz. Ama bu gariplerin evlerinde bir kazan kaynasın. Onun için hayırseverleri; hiç yoksa Ramazan ayına mahsus bu evlerde, bir sıcak çorba içittirme faaliyetimize destek vermesini istirham ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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