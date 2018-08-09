Eskişehir - Tübitak Başkanı Mandal: Türkiye 2023 Hedeflerine İddialı Bir Şekilde İlerliyor

Tübitak Başkanı Mandal Türkiye 2023 hedeflerine iddialı bir şekilde ilerliyor

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, nitelikli bilgi ve nitelikli insan kavramlarına vurgu yaparak, Nitelikli bilgi ve nitelikli insan olmadan Türkiye'nin iddialı hedeflerine ulaşması güç. Nitelikli bilgi ve nitelikli insan için de Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün portföyündeki oranını artırması gerekiyor ve TÜBİTAK bu kapsamdaki destek programlarını buna göre şekillendiriyor dedi.

Eskişehir Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, sanayicilereTÜBİTAK yeni dönem projelerini ve desteklerini anlattı. Toplantı sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Mandal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında TÜBİTAK'ın üzerinde hangi görevler yükleneceği ve bu görevlerin sanayicilere ne gibi imkan ve fırsatlar sağlayacağı konusunda bilgi paylaşımında bulunulduğunu söyledi. Türkiye'nin 2023 hedeflerine iddialı bir şekilde ilerlediğini belirten Mandal, şöyle konuştu

Bunun anahtar kelimesi olarak kullandığı 2 kavram var. Nitelikli bilgi ve nitelikli insan. Nitelikli bilgi ve nitelikli insan olmadan Türkiye'nin iddialı hedeflerine ulaşması güç. Nitelikli bilgi ve nitelikli insan için de Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün portföyündeki oranını artırması gerekiyor ve TÜBİTAK bu kapsamdaki destek programlarını buna göre şekillendiriyor. Hem akademi tarafında hem sanayi tarafında. Ama TÜBİTAK diyor ki bu iddialı hedeflere ulaşmak için artık bu işbirliği modelinin daha görülür ve sonuç odaklı yapması gerekiyor. ve bu kapsamda üretilen bilginin şu an için konuştuğumuz bizim yüksek teknoloji ürün portföyündeki oranımızı yüzde 15'lere kadar artırmak üzere iddialı hedeflerimiz var. Bu iddialı hedeflere ulaşmak için de bu yeni oluşturduğumuz programlarla diyoruz ki evet bütçede daha esneğiz üst limitlerinde bütçeyi kullanmakta. İkinci olarak söylediğimiz insana ihtiyacımız var nitelikli insana. Onun için de yeni başlatmış olduğumuz sanayi doktora programı. Hem bilgi üretiminde üniversite sanayi işbirliğiyle, hem de nitelikli insan kaynağı sanayi doktora programı, esasında Eskişehir'in bildiği bir şey. Daha önce bunun hem üniversite sanayi işbirliğinin hem de sanayi doktora programını daha önce yapmış, başarmış ve diğer şehirlere de örnek olma noktasında kapasite geliştirmiş bir şehir.

SAVUNMA SANAYİNDEKİ TECRÜBELERİN DİĞER SEKTÖRLERE AKTARILMASI

Prof. Dr. Hasan Mandal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 100 günlük eylem planı kapsamında TÜBİTAK'ın sanayici ve akademiye iki ana yaklaşımını olacağını söyledi. Mandal şöyle devam etti

Savunma sanayi, şu an için ülkemizdeki bizim öncü sektörlerdir. Savunma sanayi de kendi başına sektör anlamında bakmanın ötesinde aynı zamanda savunma sanayinde elde edilen tecrübeler diğer birçok sektöre de hızlı bir şekilde aktarılan birçok başarı öykümüz var. TÜBİTAK'ın bu dönemde savunma sanayi ile ilgili 2 ana yaklaşımı olacak. Birisi kendi destek programlarında ülkemizin yerli ve milli noktasında anahtar kelimede. Savunma sanayi dediğiniz zaman bunlar ne yazık ki ithal edilen ürünler değil. Mutlaka ülkenin kendi teknolojisini geliştirmesi lazım. Ama siz yerli milli kavramını savunma sanayinde geliştirdiğiniz sürece bunu diğer sektörlere aktarılması çok daha kolay. O yüzden savunma sanayini kendi başına bir savunma olarak almak değil aynı zamanda burada elde edilen tecrübenin diğer sektörlere de aktarılacağını bilmemiz lazım. Dolayısıyla TÜBİTAK'ın bu dönemdeki kendi önceliklendirdiği destek programlarında savunma sanayi, uzay sanayi anahtar süreçlerde bunun yerli ve milli gerçekleştirmiş olması, aynı zamanda ikinci boyutta da TÜBİTAK'ın kendi merkez enstitüleri daha fazla yine yerli ve milli kavramıyla savunma ve uzay teknolojilerinde çalışıyor olacaktır.