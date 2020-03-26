Eskişehir tren garında koronavirüse 'termal kameralı' önlem Eskişehir tren garında koronavirüse 'termal kameralı' önlemESKİŞEHİR'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında tren garına termal kamera kuruldu.

Eskişehir tren garında koronavirüse 'termal kameralı' önlem

ESKİŞEHİR'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında tren garına termal kamera kuruldu. Yolculuk yapmak için gara giriş çıkış yapanlar termal kameralardan ateşleri ölçülerek içeri alınıyor.

TCDD Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgını nedeniyle garlarda dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken, gar ve istasyonlara termal kamera sistemi kurmaya başladı. Alınan tedbirler kapsamında Eskişehir tren garına kurulan termal kamera ile garda giriş-çıkışlar kontrol altına alındı. Yolculuk yapmak için gelenler X-Ray taramasından geçirildikten sonra termal kamera sayesinde ateşleri ölçülerek içeri alınıyor. Sağlık Bakanlığı'nın standart tedbirleri kapsamında ateşleri 37,5'in üzerinde çıkanlar garda oluşturulan karantina odasına alınarak sağlık ekiplerine bilgi veriliyor.

Yüksek ateşi bulunan yolcular daha sonra sağlık kuruluşlarında detaylı sağlık taramasından geçirilerek koronavirüs olup olmadığına bakılıyor. Trenden inen yolcular ise ilk alanda önce ateş ölçer cihazıyla kontrolden geçiyor. Gar çalışanları da sağlık tedbirleri kapsamında korucuyu yüz maskesi ve eldivenlerle görevlerini sürdürüyor. Trenlerde de sürekli olarak koronavirüse karşı ilaçlama yapılıyor.

YOLCU SAYISI YÜZDE 90 AZALDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler, 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkması sınırlandırılmasının ardından şehirlerarası yolculuklarda azaldı. Koronavirüs öncesinde dolu olan seferlerde yolcu sayıları neredeyse yüzde 90 oranın düşüş yaşandı.

Kaynak: DHA