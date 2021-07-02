Eskişehir tren garına aşı standı kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir tren garına aşı standı kuruldu

Eskişehir tren garına aşı standı kuruldu
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'de nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu ikinci kent olan Eskişehir'de hastane ile aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra TCDD Eskişehir Garı'nda aşı birimi kuruldu.

TÜRKİYE'de nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu ikinci kent olan Eskişehir'de hastane ile aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra TCDD Eskişehir Garı'nda aşı birimi kuruldu. TCDD çalışanları ile trenle seyahat eden yolcular aşı odasında aşılanıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında vaka sayısı 100 bin kişide 112,85'e çıkan Eskişehir'de aşılama çalışmaları hız kazandı. Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sokakta, alışveriş merkezinde, otogarda kurulan randevusuz mobil aşılama standı TCDD Eskişehir Garı'nda da açıldı. Tren garında giden ve gelen yolcularla birlikte gar çalışanları da aşılanmaya başladı. Ankara treniyle Eskişehir'e gelen hostes Yasemin Kılınçoğlu da ilk aşışını gar aşı biriminde oldu. Şu ana kadar fırsat bulamadığı için aşı olmaya gidemediğini ifade eden Kılınçoğlu, "Ankara'dan geldim, aşımın ilk dozunu oldum. İnşallah devamı da olacak. Aslında biz aşı olmaya gidemiyorduk. Buraya kadar gelmesi süper olmuş" dedi.

Trenle gelen yolculardan Erdal Ertuğrul da ilk doz aşısını olduğunu belirterek, "Ben normalde kalp ameliyatlıyım. Biraz çekincem vardı ama şu an herhangi bir sıkıntım yok. Aşı olduğumu hissetmedim bile. Doktorlarımız yardımcı oldular sağ olsunlar. İnşallah virüsü bu şekilde yeneceğiz. Herkesin de aşı olmasını isterim" diye konuştu.GÜNDE 25 BİN KİŞİ AŞI OLUYOR

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, TCDD Eskişehir Garı'nın yanı sıra, şehirlerarası otobüs terminali, alışveriş merkezi ve Sağlık Müdürlüğü ek binası önündeki sokakta da mobil aşı stantları kuruldu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre günde yaklaşık 25 bin kişinin aşı olduğu kentte, 490 bin 774 kişi birinci doz, 222 bin 872 kişi ikinci doz aşı oldu. Kent genelinde ise 725 bin 308 doz koronavirüs aşısı yapıldı.


Eskişehir tren garına aşı standı kuruldu
Eskişehir tren garına aşı standı kuruldu
Eskişehir tren garına aşı standı kuruldu
Eskişehir tren garına aşı standı kuruldu
Eskişehir tren garına aşı standı kuruldu
Eskişehir tren garına aşı standı kuruldu
Eskişehir tren garına aşı standı kuruldu
Eskişehir tren garına aşı standı kuruldu
Eskişehir tren garına aşı standı kuruldu
Eskişehir tren garına aşı standı kuruldu
Eskişehir tren garına aşı standı kuruldu
Eskişehir tren garına aşı standı kuruldu
Eskişehir tren garına aşı standı kuruldu
Eskişehir tren garına aşı standı kuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sonunda bu da oldu! Aile Sağlığı Merkezi'nden koronavirüs aşısı çalındı
Sonunda bu da oldu! Aile Sağlığı Merkezi'nden koronavirüs aşısı çalındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kenan Doğulu Şevval Şahin Haluk Bilginer Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Fatih Terim Emre Kocadağ Abdullah Avcı Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir tren garına aşı standı kuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 13:31:12. #1.16#

title