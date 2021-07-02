Eskişehir tren garına aşı standı kuruldu

TÜRKİYE'de nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu ikinci kent olan Eskişehir'de hastane ile aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra TCDD Eskişehir Garı'nda aşı birimi kuruldu.

TÜRKİYE'de nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu ikinci kent olan Eskişehir'de hastane ile aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra TCDD Eskişehir Garı'nda aşı birimi kuruldu. TCDD çalışanları ile trenle seyahat eden yolcular aşı odasında aşılanıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında vaka sayısı 100 bin kişide 112,85'e çıkan Eskişehir'de aşılama çalışmaları hız kazandı. Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sokakta, alışveriş merkezinde, otogarda kurulan randevusuz mobil aşılama standı TCDD Eskişehir Garı'nda da açıldı. Tren garında giden ve gelen yolcularla birlikte gar çalışanları da aşılanmaya başladı. Ankara treniyle Eskişehir'e gelen hostes Yasemin Kılınçoğlu da ilk aşışını gar aşı biriminde oldu. Şu ana kadar fırsat bulamadığı için aşı olmaya gidemediğini ifade eden Kılınçoğlu, "Ankara'dan geldim, aşımın ilk dozunu oldum. İnşallah devamı da olacak. Aslında biz aşı olmaya gidemiyorduk. Buraya kadar gelmesi süper olmuş" dedi.

Trenle gelen yolculardan Erdal Ertuğrul da ilk doz aşısını olduğunu belirterek, "Ben normalde kalp ameliyatlıyım. Biraz çekincem vardı ama şu an herhangi bir sıkıntım yok. Aşı olduğumu hissetmedim bile. Doktorlarımız yardımcı oldular sağ olsunlar. İnşallah virüsü bu şekilde yeneceğiz. Herkesin de aşı olmasını isterim" diye konuştu.GÜNDE 25 BİN KİŞİ AŞI OLUYOR

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, TCDD Eskişehir Garı'nın yanı sıra, şehirlerarası otobüs terminali, alışveriş merkezi ve Sağlık Müdürlüğü ek binası önündeki sokakta da mobil aşı stantları kuruldu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre günde yaklaşık 25 bin kişinin aşı olduğu kentte, 490 bin 774 kişi birinci doz, 222 bin 872 kişi ikinci doz aşı oldu. Kent genelinde ise 725 bin 308 doz koronavirüs aşısı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen