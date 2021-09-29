ESKİŞEHİR - Trafik kazasında kaybettiği kedisinin ölümünü mahkemeye taşıdı - Haberler
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ESKİŞEHİR - Trafik kazasında kaybettiği kedisinin ölümünü mahkemeye taşıdı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de beslediği kedinin bir otomobil tarafından ezilerek öldürüldüğünü iddia eden kişi, mahkemeye başvurdu.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de beslediği kedinin bir otomobil tarafından ezilerek öldürüldüğünü iddia eden kişi, mahkemeye başvurdu.

Eskibağlar Mahallesi Akarcık Sokak'ta 14 Mayıs'ta Derya Karabulut'a ait kediye B.A. idaresindeki otomobil çarpıp kaçtı.

Çevredeki evlerden olayı gören Karabulut'un komşuları, aracın arkasından seslenmesine rağmen sürücü yavaşlamadan yoluna devam etti. Kedi ise veteriner hekim tarafından tedaviye alınmasından 4 gün sonra öldü.

Olay anı ve sonrasında kedinin can çekiştiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Derya Karabulut, 5 yıldır birlikte yaşadığı kedisini ezen sürücü hakkında savcılığa şikayette bulundu.

Sürücü B.A. hakkında "mala zarar verme" suçundan açılan davada Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın kaza sonucunda olduğu, böylece kasıtlı olmayan eylemin suç teşkil etmediğine kanaat getirerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararın üzerine Derya Karabulut, Sulh Ceza Hakimliğine itiraz dilekçesi verdi.

Derya Karabulut, gazetecilere, mayıs ayında olayın olduğu gün polise gittiğini ve ifadesini verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Birkaç ay sonra kedimi ezen kişinin bulunduğunu öğrendim. 2 hafta önce de bana kovuşturmaya yer olmadığına dair tebligat geldi. Ben de bunun üzerine itiraz dilekçesi vermeye karar verdim. Sürücü kedime çarptıktan sonra durmuyor. Hatta arkasından komşularım sesleniyor ancak buna rağmen, ne olduğuna bakmadan basıp gidiyor. O bir çocuk da olabilirdi. Geri dönüp bakma gereği bile duymamış. O kedi benim olmayabilir ya da sokak kedisi de olabilirdi. En azından bir veterinere götürebilirdi. Ben kedimi olaydan 4 gün sonra kaybettim maalesef. O benim çocuğum gibiydi. Bu duyarsızlık beni üzüyor. O dönem psikolojim çok bozuldu."

ESKİŞEHİR - Trafik kazasında kaybettiği kedisinin ölümünü mahkemeye taşıdı

ESKİŞEHİR - Trafik kazasında kaybettiği kedisinin ölümünü mahkemeye taşıdı

ESKİŞEHİR - Trafik kazasında kaybettiği kedisinin ölümünü mahkemeye taşıdı

ESKİŞEHİR - Trafik kazasında kaybettiği kedisinin ölümünü mahkemeye taşıdı
AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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