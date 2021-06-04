Eskişehir Tohum Merkezi, Efes Selçuk'ta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Eskişehir Tohum Merkezi, Efes Selçuk'ta

Eskişehir Tohum Merkezi, Efes Selçuk'ta
Bültenler - Haberler | Güncel

Efes Selçuk Belediyesi'nin kendi öz kaynakları ile hayata geçirdiği Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Türkiye'nin dört bir yanından gelen tohum merkezleri de buluştu.

Bu kapsamda etkinliğe katılan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yerel Tohum Üretim Merkezi temsilcileri, onlarca çeşit tohumun yanı sıra Eskişehir'in yerel türü olan sakarı domatesi tohum ve fidelerini tanıttı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın katılımı ile gerçekleştirilen Efes Tarlası Yaşam Köyü Projesi açılışında, Kemal Kılıçdaroğlu'na da Eskişehir'in sakarı domatesi ve diğer tohumlarından hediye edildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Üretim Merkezi, etkinliğe katılan Muğla Büyükşehir Tohum Merkezi, Seferihisar Can Yücel Tohum Merkezi, Çeşme Belediyesi Tohum Merkezi, Bornova Belediyesi Tohum Merkezi, İzmir Yerel Tohum Merkezi ile de üretimini sağladıkları domates, biber, salatalık, kabak gibi onlarca çeşit tohumları paylaştı ve tohum takası yaptı. Etkinliğe katılan vatandaşlara da binlerce tohum dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kendilerini açılışa davet eden Efes Selçuk Belediyesi'ne teşekkür ederek, ülkemizde yerel tohumların üretilmesi ve dağıtılması için çalışmalarına devam edeceklerini belirttiler.

Kaynak: Bültenler

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Okulların eylül başında açılmasını istiyoruz.
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Okulların eylül başında açılmasını istiyoruz.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Burak Sergen Fahriye Evcen
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Nihat Özdemir Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir Tohum Merkezi, Efes Selçuk'ta - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 16:13:31. #1.16#

title