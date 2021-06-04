Eskişehir Tohum Merkezi, Efes Selçuk'ta

Efes Selçuk Belediyesi'nin kendi öz kaynakları ile hayata geçirdiği Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Türkiye'nin dört bir yanından gelen tohum merkezleri de buluştu.

Bu kapsamda etkinliğe katılan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yerel Tohum Üretim Merkezi temsilcileri, onlarca çeşit tohumun yanı sıra Eskişehir'in yerel türü olan sakarı domatesi tohum ve fidelerini tanıttı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın katılımı ile gerçekleştirilen Efes Tarlası Yaşam Köyü Projesi açılışında, Kemal Kılıçdaroğlu'na da Eskişehir'in sakarı domatesi ve diğer tohumlarından hediye edildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Üretim Merkezi, etkinliğe katılan Muğla Büyükşehir Tohum Merkezi, Seferihisar Can Yücel Tohum Merkezi, Çeşme Belediyesi Tohum Merkezi, Bornova Belediyesi Tohum Merkezi, İzmir Yerel Tohum Merkezi ile de üretimini sağladıkları domates, biber, salatalık, kabak gibi onlarca çeşit tohumları paylaştı ve tohum takası yaptı. Etkinliğe katılan vatandaşlara da binlerce tohum dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kendilerini açılışa davet eden Efes Selçuk Belediyesi'ne teşekkür ederek, ülkemizde yerel tohumların üretilmesi ve dağıtılması için çalışmalarına devam edeceklerini belirttiler.

Kaynak: Bültenler