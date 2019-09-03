Eskişehir tır'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı
TIR'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (2)2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİEskişehir'de TIR'ın lastiklerine gizlenmiş paketler halinde ele geçirilen 44 kilo eroin maddesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
03.09.2019 15:19
TIR'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (2)
2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Eskişehir'de TIR'ın lastiklerine gizlenmiş paketler halinde ele geçirilen 44 kilo eroin maddesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA