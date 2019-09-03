Eskişehir tır'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı

Eskişehir tır'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı

TIR'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (2)2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİEskişehir'de TIR'ın lastiklerine gizlenmiş paketler halinde ele geçirilen 44 kilo eroin maddesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

03.09.2019 15:19
Eskişehir tır'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı

TIR'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (2)

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eskişehir'de TIR'ın lastiklerine gizlenmiş paketler halinde ele geçirilen 44 kilo eroin maddesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir tır'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı
Kaynak: DHA
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