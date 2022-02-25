Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu madalyaya doymuyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu'ndan farklı alanlarda başarılı kupa ve madalyalar almaya devam ediyor.

Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda yapılan Yıldız Kız Masa Tenisi İl Birinciliğinde, Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu Yıldız Kız Takımı, ilk defa katıldıkları turnuvada, Eskişehir İl üçüncüsü olarak okullarına kupa kazandırdı.

Yine iller arasında yapılan 'Kick Boks Şampiyonası'nda; 'Point Fighting' dalında, Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencisi Ramazan Efe Ar ikinci oldu. Aynı şampiyonada 'Kick Light' dalında Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencisi Emir Polat ikinci olarak Madalya almaya hak kazandı. Öğrenciler; hocaları ile beraber Madalyaları ve Kupayı, Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu Müdürü Oktay Turinay'a hediye ettiler. Günün anısına hatıra fotoğrafı çektiren Okul Müdürü Oktay Turinay, başarı gösteren öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri tebrik etti. Okul Müdürü Oktay Turinay, "Tören esnasında; öğrenci ve öğretmenlerimizin başarıları devam edeceğine dair inancım yüksektir" dedi. - ESKİŞEHİR

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