Eskişehir Ticaret Borsası'ndan Antalya ve bölgesindeki yangınlarda zarar gören hayvan üreticileri ve çiftçilere destek

Eskişehir Ticaret Borsası başkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan ürünler, yangında zarar gören Antalya'ya gönderildi.

Eskişehir Ticaret Borsası başkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan ürünler, yangında zarar gören Antalya'ya gönderildi.

Borsa Başkanı Ömer Zeydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde ülke genelinde çıkan yangınların insanları derin üzüntüye boğduğunu belirterek, borsa olarak yangında zarar gören üreticilerin yanında olmak için bir kampanya yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda, borsa üyeleri Ahmet, Erhan Oğuz, Murat Sürel, Sinan Özeçoğlu, Halil Aydemir, Derin Kanatlı ile Cengiz Akboğa'nın bağışladığı, yaklaşık 23 ton, 4 tır dolusu besi yeminin orman yangınlarında zarar gören hayvan üreticisi ve süt üreticisi çiftçilere bedelsiz olarak dağıtılmak üzere Antalya ile Manavgat'a gönderildiğini kaydetti.

Bağışçılara teşekkürlerini ileten Zeydan, yangından kurtulan, kurtarılan hayvan varlığının besinsizlikten telef olmaması için yardımlarını acilen ihtiyaç bölgelerine ulaştırılması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar