ESKİŞEHİR TESPİH SATICISI SARGIN KEHRİBAR TESPİH ALIRKEN KANDIRILMAYIN
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ESKİŞEHİR TESPİH SATICISI SARGIN KEHRİBAR TESPİH ALIRKEN KANDIRILMAYIN

ESKİŞEHİR'de, tarihi evlerin bulunduğu Odunpazarı ilçesindeki dükkanında, birbirinden değişik tespihler satan Nurettin Sargın (50), "Kehribar tespih alırken kandırılmayın.

15.08.2020 08:51 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:07

ESKİŞEHİR'de, tarihi evlerin bulunduğu Odunpazarı ilçesindeki dükkanında, birbirinden değişik tespihler satan Nurettin Sargın (50), "Kehribar tespih alırken kandırılmayın. Kehribar tespihi bilinen yerlerden alın" dedi.

Eskişehir'de yaşayan Nurettin Sargın, yaklaşık 10 yıldır tespih sattığını belirterek, tespih meraklılarına çeşitli tavsiyelerde bulundu. Özellikle kehribar tespih satın alacakları uyaran Sargın, piyasada çok fazla sahte kehribar tespihi satıldığını söyledi. Kehribar tespihi mutlaka bilinen bir yerden alınması gerektiğini belirten Sargın, "Her taraf kehribar oldu. Eline 10 tane tespih alan da tespihçi oldu. Malzemeyi bilmeden, her şeyi kehribar diye sunuyorlar. Petrol atığı kimyasal maddeler kullanarak tespih üretiyorlar. Gerçek kehribarın içerisinde karınca, arı ya da fosil türleri tek parça halinde kesinlikle bulunmaz. Kehribar, çam sakızının, çam reçinesinin 10 bin ile 100 bin yıl arası oluşumunu tamamlayan bir malzemedir, çıradır. Çam reçinesinin akarak fosilleşmesiyle oluşur. Kehribar tespih alırken kandırılmayın. Kehribar tespihi bilinen yerlerden alın. 5-10 liraya ne kehribar olur ne de başka birşey olur" diye konuştu

'SAHTE OLDUĞUNU YAKARAK ANLARSINIZ'

Kehribarın gerçek olup olmadığının yakarak anlaşılabilidiğini söyleyen Sargın, "Kehribarın gerçek olup olmadığını anlamak için kehribar yakılır. Yakıldıktan sonra çıkan dumanı çıralı ağaç yanığı gibi kokuyorsa o kehribar gerçektir. Petrol artığı ya da plastik gibi kokuyorsa bunlar kimyasal malzemelerle yapılmış sahte ürünlerdir" dedi.

BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR

Kehribarın guatr ve tiroit hastalığına iyi geldiğini de anlatan Nurettin Sargın, "Kehribar kan hücrelerini yeniliyor. Mikrop öldürücü, antibakteriyel olarak biliniyor. Kolye şeklinde takılabildiği için guatr hastaları en çok bu şekilde tercih ediyor. Kehribarı, çocuğun sağ ayak bileğine takarsanız ateşini düşürür. Gerçek kehribar tiroiti, guatrı bitiriyor" dedi.

ESKİŞEHİR TESPİH SATICISI SARGIN KEHRİBAR TESPİH ALIRKEN KANDIRILMAYIN

Kaynak: DHA

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