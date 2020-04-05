Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Duman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı ESKİŞEHİR Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Teyfik Duman, yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla gözlem altına alındı.

ESKİŞEHİR Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Teyfik Duman, yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla gözlem altına alındı.

Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Teyfik Duman, görülen belirtilen üzerine koronavirüs şüphesiyle test yaptırdı. Duman'ın yapılan test sonucu pozitif çıkınca hastanede gözlem altına alındı. Duman'ın bu süreç içerisinde temasta bulunduğu kişilere de test yapılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA