Eskişehir Tepebaşı Belediyesi GAMEFEST 2021 adı altında turnuvalar düzenliyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi GAMEFEST 2021 dahilinde iki adet turnuva düzenlediğini duyurdu. Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek turnuvalar ve detayları belediyenin paylaşıldı. GAMEFEST 2021 PUBG DUO CUP adı altında PUBG turnuvası ve GAMEFEST 2021 LoL CUP adı altında League of Legends turnuvası düzenlenecek.

GAMEFEST 2021 PUBG DUO CUP PUBG turnuvası 20 Mart Cumartesi günü saat 14.00'da başlıyor. Ödüllü turnuvaya katılım ücretsiz. Turnuva detaylarını sizler için derledik.

ÖDÜL HAVUZU DAĞILIMI

Takım 10.000 POGIN

Takım 7.500 POGIN

Takım 2.500 POGIN kazanacaktır.

ZAMAN ÇİZELGESİ

Turnuva Duyuru | 8 Mart 2021 Pazartesi 15: 33

Katılım Başlangıç | 8 Mart 2021 Pazartesi 15: 33

Katılım Bitiş | 20 Mart 2021 Cumartesi 11: 59

Check In Başlangıç | 20 Mart 2021 Cumartesi 12: 00

Check In Bitiş | 20 Mart 2021 Cumartesi 13: 30

Maçlar Başlangıç | 20 Mart 2021 Cumartesi 14: 00

Final Maçı | 20 Mart 2021 Cumartesi 17: 00

TURNUVA KURALLARI

TURNUVAYA KAYIT GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜM OYUNCULAR ve TAKIM, AŞAĞIDA YER ALAN KURALLARI OKUMAKLA YÜKÜMLÜ OLUP, TURNUVAYA KATILDIĞINIZDA AŞAĞIDAKİ KURALLARI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.

ÖZET HATIRLATMALAR:

Tüm elemeler Duo olarak oynanacaktır.

Eşleşmeler, Check-in kapandıktan sonra sistem tarafından rastgele yapılır.

Her türlü teaming ve ek program kullanımı yasaktır. Teaming kararı hakem heyetinin insiyatifindedir.

Tüm oyuncuların oyun kayıtlarını (demo) 14 gün boyunca saklı tutması ve turnuva yöneticilerinin talep ettiği durumlarda adminlerle hemen iletişime geçerek iletmesi zorunludur.

Lütfen turnuvaya kayıt esnasında takımınız ile iletişiminizden emin olup, bütün takım üyeleri ile aynı takım ismini girdiğinizden emin olun. 2 üyesi bulunmayan takımların başvuruları hatalı olarak değerlendirilecek ve katılımları kesin olmayacaktır. Turnuva ile alakalı herhangi bir alanda kural ihlalinde bulunan katılımcılar için uygulanacak yaptırımlarda son karar merci hakem ekibidir. Check-in tarihini geçiren takımlar turnuvaya alınmayacaktır. Bu turnuva duo modunda oynanacaktır.

Takımların, gruplarını aynı toplam puanda bitirmeleri durumunda, aynı puandaki takımlar aşağıdaki kriterlere göre önceliklendirileceklerdir:

Toplam kill skoru puanı

Takımın en iyi maçında aldığı toplam puanı

Takımın en iyi maçında aldığı kill skoru puanı

En son maçta alınan kill skoru puanı

En son maçta alınan sıralama puanıdır.

GAMEFEST 2021 PUBG DUO CUP PUBG turnuvasına katılmak için tıklayabilirsiniz.

GAMEFEST 2021 LoL CUP League of Legends turnuvası 21 Mart Pazar günü saat 13.00'da başlıyor. Ödüllü turnuvaya katılım ücretsiz. Turnuva detaylarını sizler için derledik.

ÖDÜL HAVUZU DAĞILIMI

Takım 10.000 POGIN

Takım 7.500 POGIN

Takım 2.500 POGIN olarak belirlenmiştir.

ZAMAN ÇİZELGESİ

Turnuva Duyuru | 8 Mart 2021 Pazartesi 14: 24

Katılım Başlangıç | 8 Mart 2021 Pazartesi 14: 24

Katılım Bitiş | 21 Mart 2021 Pazar 10: 59

Check In Başlangıç | 21 Mart 2021 Cumartesi 11: 00

Check In Bitiş | 21 Mart 2021 Cumartesi 12: 30

Maçlar Başlangıç | 21 Mart 2021 Cumartesi 13: 00

Final Maçı | 21 Mart 2021 Cumartesi 21: 00

FORMAT

Turnuva kayıtları slot sayısının 1/8'i kadar tamamlanmazsa turnuva iptal edilir.

Finale kadar bütün maçlar BO1 harita formatında oynanır. Final maçları BO3 harita formatında oynanır.

LOBİ AYARLARI

POGUP sisteminin belirlediği takımın kaptanı oyunu kurmakla yükümlüdür.

Takım kaptanı özel oyun kuracaktır ve aşağıda yazılı kurallar üzerinden kurmakla sorumludur.

Oyun Haritası: Sihirdar Vadisi

Oyunun Adı: [Takım 1] v [Takım 2] ve [Maç ID]

Takım Büyüklüğü: 5

Şifre: Takım kaptanı seçtiği bir şifreyi, POGUP sistemi üzerindeki Oda şifresi bölümüne yazmalıdırlar.

Oyun Tipi: Turnuva Çekilişi

İzleyiciye İzin Ver: Hiçbiri

Oyunun Tarafları: Maç Lobisindeki Mavi takım alt tarafta, Kırmızı Takım üst tarafta konumlanmalıdır.

GAMEFEST 2021 LoL CUP League of Legends turnuvasına katılmak için tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros