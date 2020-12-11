Eskişehir temsilcisi Trabzon Belediye Spor'u bekliyor
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Eskişehir temsilcisi Trabzon Belediye Spor'u bekliyor

11.12.2020 11:28 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:33
Eskişehir temsilcisi Trabzon Belediye Spor'u bekliyor

Türkiye Hentbol 1.Liginin iddialı takımlarından Eskişehir Ormanspor, pazar günü oynayacağı Trabzon Büyükşehir Belediye Spor maçı için işi sıkı tutuyor.

Türkiye Hentbol 1.Liginin iddialı takımlarından Eskişehir Ormanspor, pazar günü oynayacağı Trabzon Büyükşehir Belediye Spor maçı için işi sıkı tutuyor.

Van galibiyetinden sonra, Tokat maçının ertelenmesi ile 2 haftayı sürekli antrenman ile geçiren yeşil beyazlı ekip, karşılaşmanın ciddiyetinin farkında. Perşembe günü yapılan antrenmanda Antrenör M.Fatih Işık ve Yardımcısı Tolunay Akalın oyuncuları oldukça terlettiler. Sert bir antrenman yapan takımın hırslı olduğu görüldü. Defans çalışması ile başlayan antrenman seri atışlar ile devam etti. Son bölümde ise tek kale önünde taktik çalışması yapıldı. Geçen hafta lider Yeni Mamak önündeki maçı kazanarak önemli bir galibiyet alan Trabzon Büyükşehir Belediye Spor cumartesi günü Eskişehir'e gelecek.

Bu arada Ormanspor takımının her hafta yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı.

"Önemli bir maça çıkıyoruz" diyen Antrenör Mehmet Fatih Işık "Geçen hafta lig birincisini yenen bir ekibi ağırlayacağız. Erken final gibi bir maç olacak. Bizim 9, rakibin 12 puanı var. 2 takımında 2' şer maçları eksik. Kendi sahamızın avantajı ile galip gelerek yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Cumartesi günü son antrenmanını yaparak karşılaşmaya çıkacak olan Eskişehir Ormanspor, önümüzdeki hafta Çarşamba günü de ertelenen Giresun Gençlik maçını oynayacak. - ESKİŞEHİR

Eskişehir temsilcisi Trabzon Belediye Spor'u bekliyor
Eskişehir temsilcisi Trabzon Belediye Spor'u bekliyor
Eskişehir temsilcisi Trabzon Belediye Spor'u bekliyor
Eskişehir temsilcisi Trabzon Belediye Spor'u bekliyor
Eskişehir temsilcisi Trabzon Belediye Spor'u bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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