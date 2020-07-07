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'Eskişehir TeknoVadi Projesi' başlıyor

Eskişehir'in yatırım ve cazibe merkezi olmasına büyük katkı sunacak 'Eskişehir TeknoVadi Projesi' çalışmaları başlıyor.

'Eskişehir TeknoVadi Projesi' başlıyor
07.07.2020 13:35 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:38

Eskişehir'in yatırım ve cazibe merkezi olmasına büyük katkı sunacak 'Eskişehir TeknoVadi Projesi' çalışmaları başlıyor.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş,böyle bir hayali hayata geçirmek için çalışmalara başlayacaklarını anlatarak 'Eskişehir TeknoVadi Konsept Projesi'nin tüm paydaşların ve kurumların katılımıyla şehre kazandırılabilecek bir ölçek ve kapsayıcı değere sahip olduğunu vurguladı. "Enerjimizi tekil olarak değil topyekün bir vizyon etrafında birleştirmek, geleceğin üreten Eskişehir'i için sonsuz olanaklar sunuyor. Bir iken etki alanı düşük, beraber iken daha verimli ve etkin oluyoruz." açıklamasında bulunan Kesikbaş, proje hakkında şu bilgileri verdi;

Marka Değeri

"Hazırladığımız bu konsept proje markalaşma ve teknolojik dönüşüm projesi. Eskişehir'in geleceği; yenilikçilik, verimlilik temeline dayalı bir marka oluşturma değeri üzerine kurgulandırılmalıdır. Profesyonel ağların dinamizmi ile ilişkili olağanüstü bir insan zenginliği olan Eskişehir; sinerjileri, teknolojik ve bilimsel disiplinlerin bir araya gelmesini teşvik eder. Çok sayıda yüksek öğrenim kurumlarının varlığı, teknoparkları ve teknoloji transfer merkezleri; teknolojik araştırmalar yoluyla üniversite araştırma kuruluşları ile şirketler arasındaki alışverişi ve sinerjiyi güçlendirir. Eskişehir TeknoVadi aslında kentin bütünüdür. Eskişehir TeknoVadi inovasyona adanmış bir ekosistemdir. Mükemmellik alanları ile ulusal ve uluslararası şirketlerin fikir ve teknoloji üretimi için bir yatırım ve cazibe merkezi olmalıdır. Bacasız fabrikaların Eskişehir'e katacağı değer, zaten bir çok bileşeni halihazırda kentimizde var olan yapıların entegrasyonu ve ilaveleri ile Eskişehir'i küresel bir kent haline getirir.

Küresel kent

Vizyon olarak hiç vazgeçmeyeceğimiz bir idealimiz var. Burada vazgeçilmez ideal, kentimizi sürdürülebilir büyüme açısından küresel bir kent haline getirmek. İstediğimiz sonuç da, kentin birikimlerini etkin ve verimli değerlendirerek sürdürebilir büyümeyi bir an önce hayata taşımak.

Eskişehir TeknoVadi Konsept Projesi Nedir?

Bu proje Eskişehir'i bir tasarım, üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmek amacıyla Eskişehir Sanayi Odası tarafından önerilmektedir. Konsept proje olarak hazırlanan bu çalışmanın amacı; Eskişehir sanayisi için tasarım ve inovasyon odaklı bir vizyon ortaya koymaktır. Eskişehir TeknoVadi projesi, ilgili tüm paydaşların katılımıyla şehre kazandırılabilecek bir ölçek ve değere sahiptir. Eskişehir TeknoVadi projesi sıfırdan inşa edilmesi gereken bir yapı değildir. Eskişehir'de Odamız, üniversitelerimiz, ve araştırma merkezlerimizin halihazırda kurmuş oldukları ve kurulumları devam eden teknoloji tabanlı merkezlere ilave yatırımlar yapılarak oluşturulacak entegre bir sistemi ihtiva etmektedir. Eskişehir TeknoVadi'nin içereceği kabiliyetler aşağıdaki gibi olacaktır.

"Eskişehir Tasarım, Yazılım ve Animasyon Serbest Bölgesi. Havacılık, Raylı Sistemler ve Seramik Mükemmeliyet Merkezleri. Tasarım Merkezleri. Kümelenmeler. Kuluçka Merkezleri ve İnovasyon Kulüpleri. AR-GE, yazılım, film, animasyon, TechShop ve oyun geliştirme stüdyoları. Mesleki Eğitim, Belgelendirme ve Kariyer Merkezi (ESO-MEM). Dijital kütüphane, tasarım müzesi ve sergi alanları Lojistik Merkez. Uçak Kargo Havaalanı. 3D yazıcı, prototipleme ve baskı merkezi. Destek birimleri."

Odamız tarafından önerilen 'Eskişehir TeknoVadi' projesi Türk üretim ve tasarımının küresel bir marka olması vizyonu doğrultusunda, işletmelerin ve üreticilerin her türlü bilgi, veri, araştırma ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılayacak yapı ve merkezlerin yer aldığı, kamu, akademi, sanayi ve sektörler arasında eğitim ve uygulama işbirliğinin sağlandığı bir AR-GE ve inovasyon sistemi olarak planlanmaktadır. Eskişehir TeknoVadi, Eskişehir için bir vizyon ve teknolojik kalkınma projesidir." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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