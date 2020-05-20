Eskişehir Teknik Üniversitesinden çevrimiçi iki sergi Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında iki çevrimiçi sergiyi izlenime sundu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında iki çevrimiçi sergiyi izlenime sundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ESTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Cafer Arslan küratörlüğünde düzenlenen ve 37 sanatçının, 54 eserinin yer aldığı "Milli Egemenliğin 100. Yılı, Milli Mücadelenin Başlangıcının 101. Yılı Sanat ve Tasarımı Sergisi" ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Karakoç'un koordinasyonunda Anatolia Aero Design İnsansız Hava Aracı Takımı'nın fotoğraflarından oluşan "İstikbal Göklerdedir" adlı sergi, çevrimiçi olarak katılımcılarla buluştu.

Sergilerin açılışını yapan ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, gençlere güvenildiğinde ve imkan verildiğinde başarı hikayelerinin yaratılabileceği ortaya konulacağını belirterek, başarıya, sıkı ve disiplinli bir çalışmanın yanı sıra ekip çalışmasıyla ulaşılabileceğini vurguladı.

Sergilerin ESTÜ'nün internet sitesi üzerinden görülebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA