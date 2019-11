Eskişehir teknik üniversitesi türkiye'ye pilot yetiştiriyor-1

09.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:59

Eskişehir Teknik Üniversitesi Türkiye'ye pilot yetiştiriyor

Türkiye'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce lisans eğitimi onaylı ilk ve tek üniversite olan Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin Pilotaj bölümünden mezun olan öğrenciler, hava yolları şirketlerinde en az 27 bin lira maaşla ikinci pilot olarak göreve başlıyor. Üniversitenin öğretmen pilotlarından Erdoğan Böcü, Türkiye'de 700'e yakın yabancı pilot uçuş yaptığını ve bu konuda büyük ihtiyaç olduğunu ifade ederek, 'Okulumuz ücretsiz olduğu için öğrenci maliyetlerinin de yüksek olmasından dolayı, üniversite sınavlarındaki ilk 5 bine girerek tercih yapanlardan sadece 15'ini alabiliyoruz. Nisan ayında mezun olan pilotlarımız şuanda 27 bin lira maaşla işe başladılarö dedi.

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nden geçen yıl ayrılarak kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Elektrik Elektroniği, Hava Trafik Kontrol, Havacılık Yönetimi, Pilotaj ve Uçak Gövde Motor Bakım bölümleriyle Türkiye'nin havacılık anlamındaki ihtiyacını karşılamak için personel yetiştiriyor. Yaklaşık 30 yıl önce Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulan ve eğitimlerine Eskişehir Teknik Üniversitesi olarak devam eden okulda şuana kadar 450 kadar pilot yetişirken, mezunlar Türkiye'nin önde gelen havacılık şirketlerinin yanı sıra yurtdışındaki şirketlerde de boy göstererek pilotluk yapıyor.

TÜRK PİLOT AÇIĞI VAR

Türkiye'de 700 kadar yabancı pilotun uçuş yaptığını ve Türk pilotlara ihtiyaç olduğunu ifade eden Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretmen pilotlarından Erdoğan Böcü, öğrencilerin ilk 13 saatlik uçuş eğitiminin ardından okul bünyesindeki uçaklarla uçuş yapmaya başladıklarını söyledi. Özel okullarda pilot eğitimlerinin yıllık 100 bin liraya varan ücretle verildiğini anlatan Böcü, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü lisans eğitimi onaylı ilk ve tek üniversite olduğunu belirterek, 'Şuanda Türkiye'de 700'e yakın yabancı pilot uçuş yapıyor. Yani çok büyük bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacı karşılamak zorundayız. Ama okulumuz ücretsiz olduğu için öğrenci maliyetlerinin de yüksek olmasından dolayı, üniversite sınavlarındaki ilk 5 bine giren öğrenciler burayı tercih edebiliyor. 30 yılda 450'ye kadar mezun verdik, üniversite öğrencilerinin yanında Türk Hava Yolları'nın ihtiyaç duyduğu kursiyere eğitimlerde veriyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün pilotlara ihtiyacı vardı, onlarında eğitimlerini burada verdik. Okulumuzda 15 kadar yetki belgesi var, bunlarla birlikte ihtiyaç duyulan tüm eğitimleri burada verebiliyoruz. Bölümümüzde Türkiye'ye ciddi anlamda pilot yetiştiriyoruz diyebiliriz. Öğrenci maliyetleri yüksek olduğu için 15 öğrenci alabiliyoruz. Diğer okullar ücretli olduğu için öğrenci sayısı daha yüksekö dedi.

13 SAATLİK EĞİTİMİN ARDINDAN UÇUŞA BAŞLIYORLAR

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj bölümündeki öğrencilerin ilk 13 saatlik eğitimlerinin ardından hemen uçuşlara bağladığını ifade eden eğitmen pilot Erdoğan Böcü, 'Öğrencilerimiz ilk yalnız uçuşlarını 13 saatlik eğitimlerinin ardından yapıyorlar. İkinci aşamada aletlerle kötü havalarda, sorumlu ortamlarda nasıl uçuş yapabileceklerini öğretiyoruz. Bunda simülasyon cihazları kullanıyoruz. Tüm doğal koşulları oluşturabilirsiniz, dilediğiniz hava alanından kalkış yapabilirsiniz. Çünkü Türk Hava Yolları örneğin bugün 324 noktaya uçuş yapıyor. Her yer farklı öğrencileri bununla hazırlıyoruz. Aynı zamanda müthiş bir tecrübe kazandırmış oluyoruz. Hava yolu şirketleri öğrencilerimizi takip ediyorlarö diye konuştu.

27 BİN LİRA MAAŞLA İŞE BAŞLIYORLAR

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden mezun olacak öğrencilerin hava yolu şirketleri tarafından takip edildiğini ve iş bağlantısı kurduklarını anlatan Erdoğan Böcü, 'Mezun olmadan önce hava yolu şirketleri gelerek iş bağlantılarını yapıyorlar. Geçen seneki öğrencilerimiz mezun olmalarına 3 ay kala gelip iş bağlantıları kuranlar oldu. Öğrencilerimize Airbus eğitimlerini verdiler, şuanda ikinci pilot olarak göreve başladılar. Örneğin Nisan ayında mezun olan pilotlarımız şuanda 27 bin lira maaşla işe başladılar. Mezun 3 öğrencimiz şuanda Birleşik Arap Emirlikleri merkezli havayolu şirketinde yurt dışına uçuş yapıyor, 6 öğrencimiz Dubai'de uçuyor. Sadece Türkiye'de değil, biz uluslararası bir eğitim veriyoruz. İstediği her yerde uçabilirler. Mezunlarımızın büyük kısmı Türk Hava Yolları bünyesinde yer alıyor. Yönetici pozisyonunda bulunan öğrencilerimizde varö dedi.

'ÇOCUKLUK HAYALİM PİLOT OLMAKTI'

Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü 3'ncü sınıf öğrencisi Fatih Birkan Çaylı (22), çocuk hayali olan pilotluğu bu okulda gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi. Pilotluk mesleğinde disiplinin en başlata geldiğini ve iyi bir pilot olmak için çok çalıştığını anlatan Çaylı şunları söyledi

'Lise dönemlerimde bir pilotun neler yaptığını araştırdım ve kendi kişisel özelliklerime çok uygun olduğumu gördüm. Tabi ki her çocuğun olduğu gibi benimde çocukluk hayalim pilot olmaktı. En iyi eğitimi de Anadolu Üniversitesi'nden ayrılarak kurulan Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde verildiğini öğrendim. O dakikadan itibaren benim hedefim bu okuldu. Pilotluk mesleğinde disiplin en başta geliyor. Yaptığınız işi kesinlikle ciddiye almanız gerekiyor. Kendi canınız dışında başka insanların bazen ise 300 kadar can taşıyorsunuz, onun dışında ülkenizin de itibarını taşıyorsunuz. Bunu layıkıyla yerine getirmek için de çok çalışmanız gerekiyor. Uçağa ve bu kokpite çok hazır bir şekilde gelmeniz gerekiyor. Çok masraflı bir eğitim olmasına rağmen üniversitemiz tüm kaynaklarını çok verimli bir şekilde kullanıyor. Okulda üç farklı tipte 13 uçağımız, simülatörlerimiz var. Eğitmenlerimiz ve yada tek başımıza uçuşlarımızda görecek, sonrasında aletli uçuş ve çok motor ile çift pilotlu uçuş eğitimleri alıyoruz. Buradan mezun olduktan sonra Türk Hava Yolları'nda iyi bir pilot ve yönetici pozisyonlarını hedefliyorum. Her uçuşuma hazırlanırken, büyük uçaklar kullanırken kendimi hayal ediyorum. Ders çalışırken bana zor gelmiyor çünkü bunların sonunda hayallerime ulaşacağımı biliyorumö

'UÇMAK MÜTHİŞ KEYİFLİ'

Pilotaj Bölümü 4'ncü sınıf öğrencisi Selenay Başkaya ise uçmaktan büyük keyif aldığını ve kaptan pilot olmak istediğini belirterek, 'Aklımın bir köşesinde pilot olmak her zaman vardı. Vakti geldiğinde pilot olma imkanım olduğunu öğrenerek buraya geldim. Kişisel hedefim hava yollarında yardımcı pilot sonrasında kaptan pilot olmak istiyorum. Uçmak her şeyden önce insanı geren bir olay, tek başınıza havadasınız, sadece güvenebileceğiniz uçağınız var. Gerginliği atlattığınızda müthiş keyifli bir şey. Mezun olduktan sonrası bir iş kaygım yok aslında. Pilotluk çok açıkta kalınabilecek bir meslek değil. Ailem benimle gurur duyuyorlar, onlarda çok teşvik etti. Pilotluk kadınlar için zorlu bir meslek gözükmesine rağmen, çok zorluğu bulunmuyor. Çoğunluğunu karşı cinsin oluşturduğu bir meslekten bahsediyoruz. Pilotluk mesleğinde çalışma saatleri belirli aralıkta değil, düzenli bir hayat söz konusu değil. Mesleğin zorluğu bu, fiziksel olarak yorucu bir meslek. Pilot olmak isteyen kadınlar varsa kesinlikle tavsiye ediyorumö şeklinde konuştu.

SANAL HAVA KONTROL KULESİYLE EĞİTİM

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin en önemli bölümlerinden biri olan Hava Trafik Kontrol bölümünde ise öğrenciler 360 derecelik sanal hava limanı kule simülatöründe eğitim görüyor. Gerçek bir hava limanı yansımasında uçuş kontrolleri, uçuk iniş ve kalkışları konusunda eğitim alan öğrenciler, devlet hava meydanları işletmeleri ile uluslararası kuruluşlarda görev alıyor. Hava Trafik Kontrol Bölümü öğretim üyesi Ertan Çınar, Türkiye'de bu anlamda onaylı ilk ve tek bölüm olduklarını belirterek, 'Hava trafik kontrolün olmazsa, olmaz bölümlerinden biridir Meydan Kontrol. Burada arkadaşlarımız meydan kontrol eğitimlerini alıyorlar ve simülasyonunu yapıyorlar. Bölümümüz 4 yıl lisans eğitimi veren bir bölümdür, özel yetenek sınavıyla 15 öğrenci alıyoruz. Bu uluslararası bir gereklilik. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bir üniversitede lisans eğitimi olarak onaylı tek bölümüz. Türkiye'de bu anlamda onaylı ilk ve tek bölümüz. Bugüne kadar mezun ettiğimiz öğrencilerimizin hepsi devlet hava meydanları işletmeleri ile uluslararası kuruluşlarda görev alıyor. Hatta yöneticilik pozisyonuna gelen arkadaşlarımız var. İlk mezunlardan, bu yıl ki mezunlarımıza kadar takip ediyoruz ve iletişim halindeyiz. Hiçbiri de işsiz değil, her biri şirketler tarafından takip edilerek mezun oldukları anda hemen bir işe başlıyorlar. İkinci sınıf öğrencilerimize verdiğimiz kule simülatörü eğitimi. Bundan sonraki aşamalarda radara dayalı simülatörlerimiz bulunuyor. Şuandaki eğitimlerde öğrencilerimiz bir hava limanındaki uçakların yerdeki hareketleri, iniş, kalkış ve havaalanı çevresindeki hareketlerini kontrol etmeyi öğreniyorlarö dedi.

ÜNİVERSİTENİN HAVAALANIDA VAR

Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne ait uluslararası anlamda hizmet veren Hasan Polatkan havaalanı buluyor. Havaalanında özel uçuşların yanı sıra Belçika'nın başkenti Brüksel ile Eskişehir arasında seferlere hizmet veriyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Eskişehir teknik üniversitesi türkiye'ye pilot yetiştiriyor-1