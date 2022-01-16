Eskişehir Teknik Üniversitesi, TEKNOFEST'e akademik paydaş oldu

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), Milli Teknoloji Hamlesi sloganıyla, çocuklarda ve gençlerde havacılık, uzay ve teknoloji konularına ilgi uyandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) akademik paydaşı oldu.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), Milli Teknoloji Hamlesi sloganıyla, çocuklarda ve gençlerde havacılık, uzay ve teknoloji konularına ilgi uyandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) akademik paydaşı oldu.

ESTÜ Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, yazılı açıklamasında, 4 yıldır TEKNOFEST'e katılan takımlarıyla adından söz ettiren ESTÜ'nün etkinliğe akademik paydaş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji alanında da üreten bir Türkiye olma hedefini benimsediklerini ifade eden Döğeroğlu: şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, mezunlarımız ve öğretim elemanlarımızla ülkemizin teknoloji hamlesine katkı sağlama konusunda büyük bir istek ve motivasyonla çalışıyoruz. Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarını bünyesinde barındıran ve birçok kategoride yarışmacı kabul eden TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2018 yılından itibaren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye'nin önemli kurum ve kuruluşlarının destekleriyle düzenleniyor. TEKNOFEST'in akademik paydaşları arasında Ankara, Boğaziçi, Marmara, İstanbul Teknik, ODTÜ, Yıldız Teknik, Karadeniz Teknik, Gebze Teknik, Bursa Teknik üniversitelerinin de yer aldığı toplamda 32 üniversite bulunuyor."

Döğeroğlu, ilki 2018'de gerçekleştirilen TEKNOFEST'in teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlik gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediğinin altını çizdi.

Binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmalarının düzenlendiğini anımsatan Döğeroğlu, "2018 ve 2019 yıllarında İstanbul'da, 2020 yılında Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST'in dördüncüsü 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Bu yıl beşincisi düzenlenecek TEKNOFEST, 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havaalanı'nda gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.