Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde bir personelin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 20... Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde bir personelin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 20 personele test yapıldı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde bir personelin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 20 personele test yapıldı.

Alınan bilgiye göre, üniversitenin İki Eylül Yerleşkesinde görevli bir kadının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Hastanede tedavi altına alınan kadın ile aynı servis aracına bindiği ve çay servisi yaptığı belirlenen 20 personele tedbir amacıyla Kovid-19 testi yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 üniversitesi personeline Covid-19 testi yapılırken, personelin çalıştığı odalar ve servis aracı dezenfekte edilerek ilaçlandı. Sonuçların iki gün içerisinde belli olacağı bildirildi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yerleşke içerisinde tüm tedbirlerin alındığını belirterek:

"Üniversitenin İki Eylül Kampüsünde bulunan Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda görevli bir personel Kovid-19 tanısı konulmuş olduğu anlamıştır. Takibinde tedbir olarak tanı konulan hastayla birlikte aynı servis aracını kullanan ve kendisiyle görüştüğünü beyan ede çalışanlardan test yapılmak üzere sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından numune alınma aşaması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca binalar tedbir amacıyla dezenfekte çalışması yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Döğeroğlu, kampüste pandemi nedeniyle herhangi bir karantina uygulanmadığını da açıklamasında yer verdi.

Kaynak: AA