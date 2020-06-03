ESKİŞEHİR Tartıştığı sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
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ESKİŞEHİR Tartıştığı sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldürdüESKİŞEHİR'de, Özlem Ç. (32), tartıştığı sevgilisi Emrah Sanat'ı (32) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

03.06.2020 22:06 | Son Güncelleme: 03.06.2020 22:11

Tartıştığı sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

ESKİŞEHİR'de, Özlem Ç. (32), tartıştığı sevgilisi Emrah Sanat'ı (32) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüpheli Özlem Ç. polis ekiplerince saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında, Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokak'taki apartta meydana geldi. İzmir'den gelen Özlem Ç., sevgilisi Emrah Sanat ile birinci kattaki apart dairede buluştu. Çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Özlem Ç., mutfaktan aldığı bıçağı Emrah Sanat'ın göğsüne sapladı. Sanat kanlar içinde yere yığılırken, Özlem Ç. olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Emrah Sanat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından Özlem Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Emrah Sanat'ın acı haberi alan yakınları, olay yerine gelince gözyaşlarına boğuldu. Sanat'ın cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Çalışma başlatan polis ekipleri, Özlem Ç.'nin Huzur Mahallesi'ndeki bir akrabasının evinde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Özlem Ç.'yi suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Özlem Ç., işlemleri için emniyete götürüldü.

ESKİŞEHİR Tartıştığı sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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