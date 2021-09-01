Eskişehir Tarım Fuarı'nda, Eskişehir'in açtığı stanta ilgi yoğun
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Eskişehir Tarım Fuarı'nda, Eskişehir'in açtığı stanta ilgi yoğun

Eskişehir Tarım Fuarı'nda, Eskişehir'in açtığı stanta ilgi yoğun
Bültenler - Haberler | Güncel

Bu yıl ikincisi düzenlenen fuarda Büyükşehir Belediyesi, kırsalda hayata geçirdiği projelerini tanıtarak, stantta üreticilere tarım ve hayvancılık konusunda bilgilendirme yapıyor.

Tarım ve hayvancılığın modernizasyonu için ihtiyaç duyulan yeni teknoloji ve hizmetlerin tanıtıldığı Eskişehir Tarım Fuarı'nda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı stant büyük ilgi görüyor.

Ekonomik olarak zor günlerden geçen üreticilere verdiği destek ile çiftçinin yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda açtığı stantta,gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi veriyor.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantta Üretici Market, Halk Süt ve süt ürünleri, Halk Yumurta, İpek Böcekçiliği Projesi, Lavanta Projesi, Manda Projesi, Küçükbaş Hayvancılık Projesi, tarım arazilerinin üretime kazandırılması için ilçe belediyeleri ile gerçekleştirilen projeler ile Yerel Tohum Üretim Merkezi hakkında ziyaretçiler bilgilendirilirken, tarım ve hayvancılık konusunda üreticilere broşürler dağıtılıyor. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Eskişehirli üreticiler başta olmak üzere çevre illerden herkesi fuar alanına beklediklerini ifade ettiler. Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, 5 Eylül Pazar günü sona erecek.

Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açılışında konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Önder, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı geliştirmeyi hedef haline getirmiş ve bu bağlamda da önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Gerek ipekböcekçiliği, fidan ve fide yetiştiriciliği, gerekse tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği, ayrıca hayvancılığa verdiğimiz desteklerde yadsınamaz. Tarım arazilerinin üretime kazandırılması için hem ilçe belediyelerimiz ile imzaladığımız protokollerle hem de belediyemize ait olan arazilerde yetiştirilen ürünlerle çiftçilerimize destek oluyoruz. Son olarak arıcılık yapan kadınlara ekipman ve kovan hibe ettik. Tarım ve hayvancılık ile geçinen vatandaşlarımızı gübre, mazot gibi girdilerin fiyatları oldukça zorlamakta. Genç nesil tarıma yönlendirilmeli" dedi.

Kaynak: Bültenler

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