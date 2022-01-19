Eskişehir, su sayaçlarının donma riskine karşı vatandaşları uyardı

Su tesisatlarında en sık yaşanan problem, kış aylarında sayaçlarda veya su borularında yaşanan donma olaylarından kaynaklanıyor. Havaların soğuduğu günlerde açıkta olan su sayaçları ve iç tesisatta yer alan boruların soğuğa karşı bir yalıtımı olmadığı için arızalar meydana gelebiliyor.

Açıkta bulunan su boruları ve sayaçlarının koruyucu materyallerle sarılması gerektiğini belirten ESKİ, konuya ilişkin yaptığı açıklamada özellikle yüksek rakımlı ilçelerde, soğuğa karşı herhangi bir yalıtımı olmayan su sayaçlarının belirli bir süre kullanılmadığında donduğuna dikkat çekildi. Donan sayaçlara ateş veya sıcak suyla müdahale edilmemesini vurgulayan yetkililer, konu ile ilgili vatandaşların, 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezi ALO 185 hattının aranmasını istedi.

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