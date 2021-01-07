"Eskişehir Sözlü Basın Tarihi" kitaplaştırıldı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) öğretim üyeleri Prof. Dr. Erkan Yüksel, Prof. Dr. Halil İbrahim Gürcan, Prof. Dr. Kemal Yakut ve Doç. Dr. Alaaddin Faruk Paksoy tarafından hazırlanan, üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenen çalışma kapsamında Eskişehir basınında 32 gazetecinin hatıraları kendi anlatım ve tanıklıklarıyla kitap haline getirildi.

Tarihi 100 yılı aşan Eskişehir basınının yaşayan tanıklarının hatıralarının kayıt altına alınmasını amaçlayan, bir anlamda yazılmamışların yazıldığı "Eskişehir Sözlü Basın Tarihi" adlı kitapta, 1960'lı yıllardan başlayıp Eskişehir basın tarihinde büyük ölçüde gazete sayfalarına yansımayanlar, ilk kez olayların kahramanları ya da görgü tanıklarının sözleriyle kaleme alındı.

Eser, Eskişehir'in basın tarihine ışık tutma niteliğinin yanında toplumsal hafızasının kayıt altına alınması ve toplumsal hayatına dair farklı izlenimlerin tarihe not düşülmesi bakımından önem taşıyor.

Meslekte 20 yılı aşkın süredir hizmet veren gazetecilerle gerçekleştirilen görüşmeler, Eskişehir'in siyasi tarihine, kültür hayatına, üniversitelerine, ekonomisine ve Eskişehirspor başta olmak üzere spor tarihine ilişkin de pek çok bilgi ve hatırayı gün yüzüne çıkarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık