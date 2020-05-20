Eskişehir sokaklarında bayram yoğunluğu
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Eskişehir sokaklarında bayram yoğunluğu

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından, semt pazarları ve araç trafiğine kapalı olan caddeler insan kalabalığıyla doldu.

Eskişehir sokaklarında bayram yoğunluğu
20.05.2020 16:57 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:57

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından, semt pazarları ve araç trafiğine kapalı olan caddeler insan kalabalığıyla doldu. Haftalık ihtiyaçların yanı sıra Ramazan Bayramı nedeniyle alışverişe çıkanlar dükkanlarda yoğunluğa neden olurken, sokaktaki kalabalığın genel olarak maske taktığı gözlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Eskişehir sokakları insan kalabalığıyla doldu. Ramazan Bayramı nedeniyle semt pazarlarında ve dükkanlarda kalabalık dikkati çekerken, araç trafiğine kapalı olan ve giriş çıkışları polis ekiplerince demir bariyerlerle kapatılan caddelerde ile banka önlerinde kuyruklar uzadı. Caddelere giriş yapmak isteyenlerin polis ekiplerince kimlikleri kontrol edilirken, sağlık görevlilerince de ateşleri kontrol ediliyor. Koronavirüs tedavi gören 800 kişinin taburcu olduğu, 400 kişinin de pozitif vaka olarak tedavisine devam edildiği şehirde, semt pazarlarının giriş-çıkışları da polis ekiplerince kontrol altına alındı. Maskesiz girişlere izin verilmezken, devriye gezen polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uyulması için uyarılarda bulunuyor. Hava sıcaklığının 32 derece olduğu şehirde, zorunlu olan maske takma uygulamasına genel olarak uyulduğu, sosyal mesafe kuralına ise uyulmadığı gözlendi.4 GÜNDE 416 KİŞİYE CEZA KESİLDİKoronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, sokağa çıkarak yasağı ihlal ettiği belirlenen 416 kişiye idari para cezası uygulandı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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