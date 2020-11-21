Eskişehir sokakları sessizliğine büründü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eskişehir sokakları sessizliğine büründü

21.11.2020 21:35 | Son Güncelleme: 21.11.2020 21:39
Eskişehir sokakları sessizliğine büründü

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir'de de 20.00'da başlarken, kısıtlama başlangıcında şehrin durumu havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir'de de 20.00'da başlarken, kısıtlama başlangıcında şehrin durumu havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile saat 20.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, yarın sabah saat 10.00'a kadar devam edecek. Tüm yurtta başlayan kısıtlamalar, Eskişehir'de de polis ekipleri tarafından alınan önlemler ile uygulamaya konuldu. Saatler 20.00'ı gösterdiğinde polis ekipleri tüm önlemleri alarak belirli cadde ve yolları kapatıp vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Yarın sabah saat 10'a kadar sürecek olan yasak kapsamında bazı meslek grupları muaf tutulurken, diğer tüm vatandaşlar 81 ilde olduğu gibi 14 saat boyunca evlerinden çıkamayacak.

Kısıtlamanın başlangıç anı havadan görüntülendi

Yasak sonrası Eskişehir'de çekilen havadan görüntüler ile Eskişehir adeta hayalet bir şehre döndü. Sokaklarda sadece polis ekipleri ve dışarı çıkma kısıtlaması olmayan meslek gruplarından vatandaşlar bulunurken, şehrin en kalabalık olan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı, Doktorlar Caddesi, İsmet İnönü-1 Caddesi ve Cengiz Topel Caddesi gibi bölgelerde insan kalmadı. Yasaklar hafta sonu 20.00 - 10.00 saatleri arasında iki gün boyunca devam edecek. - ESKİŞEHİR

Eskişehir sokakları sessizliğine büründü
Eskişehir sokakları sessizliğine büründü
Eskişehir sokakları sessizliğine büründü
Eskişehir sokakları sessizliğine büründü
Eskişehir sokakları sessizliğine büründü
Eskişehir sokakları sessizliğine büründü
Eskişehir sokakları sessizliğine büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

- Lübnan kasım ayı sonuna kadar karantinada- Karantinayla Beyrut sokakları sessizliğe büründü
- Lübnan kasım ayı sonuna kadar karantinada- Karantinayla Beyrut sokakları sessizliğe büründü
Turizm merkezleri sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Turizm merkezleri sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
İzmir sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sessizliğe büründü
İzmir sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sessizliğe büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Lütfi Elvan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Şafak Sezer Öykü Karayel
Spor Ozan Tufan Ozan Kabak Erol Bulut Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kasım Çocuk Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir sokakları sessizliğine büründü - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 21:46:06. #1.15#
title