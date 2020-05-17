ESKİŞEHİR Sokak hayvanlarına mama ve su için kap bırakan yaşlı adama tepki gösterip üzerine yürüdü
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ESKİŞEHİR Sokak hayvanlarına mama ve su için kap bırakan yaşlı adama tepki gösterip üzerine yürüdü

Sokak hayvanlarına mama ve su için kap bırakan yaşlı adama tepki gösterip üzerine yürüdüESKİŞEHİR'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için verilen 6 saatlik sokağa çıkma izni sırasında evlerinin karşısındaki parka sokak hayvanları için mama ve su bırakan yaşlı adama, komşusu olduğu öğrenilen bir...

ESKİŞEHİR Sokak hayvanlarına mama ve su için kap bırakan yaşlı adama tepki gösterip üzerine yürüdü
17.05.2020 21:57 | Son Güncelleme: 17.05.2020 21:58

Sokak hayvanlarına mama ve su için kap bırakan yaşlı adama tepki gösterip üzerine yürüdü

ESKİŞEHİR'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için verilen 6 saatlik sokağa çıkma izni sırasında evlerinin karşısındaki parka sokak hayvanları için mama ve su bırakan yaşlı adama, komşusu olduğu öğrenilen bir kişi tepki gösterip üzerine yürüdü. Yaşlı adamın parka bıraktığı mama ve su kaplarını tekmeleyip hakaret eden kişinin bu davranışlarının görüntülendiği videonun sosyal meydana yayınlanması büyük tepki gördü.

Olay, Tepebaşı ilçesine Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İsminin Yavuz olduğu öğrenilen bir kişi 65 yaş ve üstü vatandaşlar için verilen izinle birlikte dışarı çıktı. Evlerinin karşısındaki parka giden Yavuz adlı yaşlı adam, sokak hayvanları için mama ve su kapları koydu. Bu sırada henüz kimliği belirlenemeyen ve komşusu olduğu öğrenilen bir kişi de yaşlı adama tepki gösterdi. Sokak hayvanları için bırakılan kapları tekmeleyen kişi, yaşlı adamın üzerine yürüyüp "Bu nedir ya? Kedi, köpek sinek doluyor buraya" diyerek hareket etti.

Araya girenler sayesinde tartışma sona ererken, bu anlar ise başka bir apartman komşusu tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede yayılan videoya tepki yağdı. Sosyal medyada yer alan görüntülerin paylaşımında ise "Go"ru"ntu"ler Eskişehir Fatih mahallesi Halman sokakta bulunan parkımızda 17 Mayıs tarihinde saat 16.00 civarında yaşandı. Ortak kullanım ve hayvanların yaşam alanı olan parklarda bulunan suları devirerek onları besleyen amcamıza saldırıda bulunuyor. Bu yaptığı davranışı herkes görsün ve cezasını çeksin istiyoruz. Bu günlerde bizlere daha çok ihtiyacı olan canlılara yardım etmemiz, Allah'ın bizlere olan emanetini korumamız gerekirken bu yaşanan olay gerçekten son derece rahatsız edici. İnsanların emeklerini cabalarını atıp bu şekilde zarar veren kişiden şikayetçiyiz!? denildi.

YASAĞA RAĞMEN SOKAKTA VE MASKESİZ

Yaşlı adama evinin önündeki parkta sokak hayvanlarına mama ve su kabı koyduğu için tepki gösteren kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal etmesinin yanı sıra maskesiz olduğu gözlendi.

ESKİŞEHİR Sokak hayvanlarına mama ve su için kap bırakan yaşlı adama tepki gösterip üzerine yürüdü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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