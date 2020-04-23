ESKİŞEHİR Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor
Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor (2)ESKİŞEHİR'DE EVLER TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDIİçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentlerden Eskişehir'de sokaklar boş kaldı.
23.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:44
Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor (2)
ESKİŞEHİR'DE EVLER TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentlerden Eskişehir'de sokaklar boş kaldı. Yasağa genel olarak uyulduğu gözlenirken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle apartmanlar, evler, Atatürk fotoğrafları ve balonların yanı sıra Türk bayraklarıyla donatıldı.
Kaynak: DHA