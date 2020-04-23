ESKİŞEHİR Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor (2)ESKİŞEHİR'DE EVLER TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDIİçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentlerden Eskişehir'de sokaklar boş kaldı.

Sokağa çıkmayan çocuklar, 23 Nisan'ı evlerinde kutluyor (2)

ESKİŞEHİR'DE EVLER TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentlerden Eskişehir'de sokaklar boş kaldı. Yasağa genel olarak uyulduğu gözlenirken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle apartmanlar, evler, Atatürk fotoğrafları ve balonların yanı sıra Türk bayraklarıyla donatıldı.

Kaynak: DHA