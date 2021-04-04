ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Eskişehir'de sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Eskişehir'de sessizliğin hakim olduğu gözlendi. Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Eskişehir'in en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Sakarya ve Atatürk caddeleri sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu görüldü.

Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında, görevli ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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