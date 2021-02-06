ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

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Cadde ve sokaklardan detaylar Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Cadde ve sokaklardan detaylar Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık