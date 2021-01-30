ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Eskişehir'de kısıtlama günleri dışında yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeler ve sokaklar ile Porsuk Bulvarı kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Eskişehir'de kısıtlama günleri dışında yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeler ve sokaklar ile Porsuk Bulvarı kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanları bulunurken, uygulama noktalarında ise polis ekipleri kontroller gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık