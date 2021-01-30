ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

30.01.2021 09:56 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:00

Eskişehir'de kısıtlama günleri dışında yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeler ve sokaklar ile Porsuk Bulvarı kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Eskişehir'de kısıtlama günleri dışında yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeler ve sokaklar ile Porsuk Bulvarı kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanları bulunurken, uygulama noktalarında ise polis ekipleri kontroller gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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